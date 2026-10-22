San Victorino, uno de los principales sectores comerciales de Bogotá durante la temporada de Navidad y fin de año, podría tener cambios en su funcionamiento para enfrentar los problemas de seguridad, movilidad y aglomeraciones que suelen aumentar durante esta época.

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La propuesta fue presentada en el Concejo de Bogotá por el concejal Elkin Huertas, del Nuevo Liberalismo, quien planteó la necesidad de establecer medidas antes de que llegue la temporada de mayor afluencia de compradores.

Según la iniciativa, durante 2026 se han registrado dificultades de inseguridad en la zona, especialmente alrededor de la carrera 10 con calle 6, donde se han reportado hurtos en diferentes modalidades.

El plan contempla dos estrategias. La primera sería un plan de choque enfocado específicamente en reforzar la seguridad en los puntos más críticos del sector.

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La segunda, denominada ‘Plan Navidad para San Victorino’, busca coordinar acciones entre la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Nacional y los comerciantes.

El objetivo es prevenir hurtos, riñas y situaciones derivadas de las aglomeraciones, además de mejorar la movilidad y garantizar mejores condiciones para comerciantes y compradores durante la temporada alta.

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