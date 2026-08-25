Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de varios días de preocupación y tensión por el avance incontrolable de los incendios forestales en el municipio de Coello, finalmente un grupo de perros que permanecía en un refugio ubicado en la vereda Chagualá fue puesto a salvo. La situación, que mantuvo en vilo a la comunidad local, se agravó cuando las llamas llegaron a estar a tan solo 400 metros del lugar donde estaban los animales y la profesora Marta Lucía Vizcaya, quienes se encontraban en grave riesgo por la proximidad del fuego, según información recogida en el reporte original.

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La evacuación de los animales se logró gracias al esfuerzo conjunto de varias personas que, motivadas por la solidaridad, colaboraron activamente en el traslado de los perros. Según relató Marta Lucía Vizcaya, “gracias a todas las personas que nos colaboraron, logramos evacuar los perritos que se encontraban en la vereda Chagualá, dentro del municipio de Coello, que estaban siendo afectados con el avance de las llamas que venían ya en el refugio”. Esta acción coordinada permitió que todos los animales fueran reubicados en un lugar seguro, lejos del peligro inmediato que representaban las llamas.

Sin embargo, a pesar de haber superado el riesgo inicial, la situación sigue siendo complicada para la fundación encargada de estos animales. Ahora la prioridad es conseguir alimentos, camas y otros elementos básicos que garanticen el bienestar de los perros recuperados. Marta Lucía Vizcaya insistió en la importancia del apoyo ciudadano para poder continuar ayudando no solo a los animales rescatados, sino también a los de las familias campesinas de zonas como Chagualá, Potrerillo y Caimito, que siguen golpeadas por los incendios.

De acuerdo con la información brindada, los interesados en aportar pueden comunicarse directamente al 315 411 3589 para conocer las principales necesidades y la forma de colaborar. Aunque el peligro inmediato ya fue superado, el apoyo de la comunidad jugará un papel clave para mantener a estos animales en condiciones dignas y seguir socorriendo a los que permanecen afectados por la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudar a los perros rescatados en Coello, Tolima, tras los incendios?

Para quienes deseen aportar, es posible comunicarse al número 315 411 3589, donde podrán informarse sobre las necesidades prioritarias del refugio y hacer llegar su ayuda en alimentos, camas o elementos básicos que permitan el bienestar de los animales trasladados y apoyar la labor humanitaria que continúa.

¿Qué impacto han tenido los incendios forestales en los animales de veredas como Chagualá?

Según lo reportado, los incendios forestales han significado un riesgo considerable tanto para las familias como para los animales de zonas rurales como Chagualá. Los animales se han visto expuestos al fuego y requieren apoyo urgente para ser evacuados, alimentados y protegidos tras el desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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