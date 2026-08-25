Por: El Espectador

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Lauren Blatter y Lauren Bergen llevan 15 años compartiendo no solo una amistad cercana y la misma edad, sino también una pasión intensa por la lectura, consolidada en su club Book Club Babes, que funciona a través de un canal de Slack. Sin embargo, a pesar de esas coincidencias, sus posturas frente al DNF —sigla en inglés de “did not finish”, o “no lo terminé”— no podrían ser más distintas. Blatter defiende el derecho a abandonar sin culpa aquellas lecturas que no logran entusiasmarla: “Hay demasiados libros en el mundo como para leer los que no te gustan”, afirma. Bergen, en contraste, prefiere terminar cada libro que empieza y sostiene: “Tienes que terminar un libro”, ya que solo así, dice ella, se puede tener una verdadera opinión y estar al día con los títulos populares.

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La decisión de abandonar un libro, aunque común, vuelve a estar en la conversación gracias a Goodreads, la conocida aplicación de reseñas, que recientemente implementó la opción de marcar un libro como DNF. De acuerdo con Cybil Wallace, directora editorial de Goodreads, esta función fue ampliamente solicitada y su uso inicial ha recibido comentarios positivos. Otras plataformas como Storygraph ya contaban con esa alternativa, reforzando la tendencia.

La inclinación a dejar un libro sin terminar responde a factores diversos. Para algunos, como Ashley Ross, compañera de club, forzarse a continuar con una novela extensa o poco atrayente, como ‘Las luminarias’ de Eleanor Catton, pierde sentido: “Si no quisieras estar en una fiesta con estas personas, te irías”, compara Ross. En estos casos, el DNF no es definitivo; ella misma les da segundas oportunidades e incluso cambia al formato de audiolibro si siente que podría conectar luego.

Otros lectores, sin embargo, consideran que terminar cada libro es cuestión de principios o compromiso con la visión del autor, o porque representa una especie de medalla para mostrar en redes. Brock Covington, quien coordina un club de literatura, apunta que la determinación de finalizar una novela depende del propósito de lectura: si es información, conviene perseverar; si es evasión o disfrute, abandonar es aceptable si la obra se convierte en un peso.

No solo lectores, sino también escritores experimentan el dilema y admiten dejar libros a medias. La novelista Claire Lombardo lo hace si no la atrapan las primeras páginas, mientras que Harlan Coben, según The New York Times, no tiene reparos en abandonar un libro en cualquier momento. Incluso aceptar que otros no culminan sus libros ha sido un aprendizaje para los autores.

Cada lector, según las protagonistas del Book Club Babes y otros entrevistados, debe encontrar su equilibrio ante la sobreabundancia de opciones y el valor de su propio tiempo de lectura.

¿Qué significa DNF en el contexto de la lectura?

La sigla DNF corresponde a la expresión en inglés “did not finish”, que en español significa “no lo terminé”. En el ámbito de lectores y aplicaciones como Goodreads, se utiliza para registrar aquellos libros que una persona decide dejar sin terminar, ya sea temporalmente o de manera permanente.

¿Por qué algunos lectores deciden no terminar un libro?

De acuerdo con testimonios recogidos en Book Club Babes y usuarios en Goodreads, abandonar un libro puede deberse a múltiples razones: falta de conexión con la historia, longitud excesiva, cambios en el estado de ánimo, poco tiempo disponible o incluso una expectativa no cumplida. También influye el propósito de lectura, pues si es por placer y el libro se torna tedioso, muchos prefieren buscar una opción diferente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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