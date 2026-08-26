Por: El Espectador

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Un reciente informe de la Veeduría Distrital profundizó en la realidad del acoso sexual callejero en Bogotá, evidenciando una problemática que afecta especialmente a mujeres y personas con identidades de género diversas. De acuerdo con la Veeduría Distrital, cuatro de cada diez habitantes encuestados aseguraron haber experimentado alguna situación de acoso sexual en el espacio público durante el último año. Esta incidencia es considerablemente más alta entre mujeres, con el 51,6 % reportando al menos un caso entre junio de 2024 y junio de 2025, mientras que entre los hombres la cifra fue de 15,8 %. En el grupo de otras identidades de género, la proporción alcanzó el 56,9 %.

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El miedo es un sentimiento recurrente entre quienes son blanco de este tipo de violencia. El 95,4 % de las mujeres manifestó sentir temor constante o frecuente de sufrir acoso sexual callejero, en comparación con el 37,6 % de los hombres y el 92,3 % de personas de identidades diversas. Esta percepción de inseguridad se traslada a los espacios cotidianos: el 71,7 % de las mujeres expresó sentirse insegura o muy insegura en el transporte público, porcentaje más alto que el de los hombres, que fueron el 54,6 %, y similar al de otras identidades de género (69,2 %). En calles y otros escenarios públicos, la inseguridad aumentó hasta el 83,1 % entre mujeres, 65,4 % en hombres y 76,9 % en identidades diversas.

Respecto a los lugares de mayor percepción de riesgo, la encuesta identificó que las calles oscuras, lotes baldíos, zonas de basura y áreas en construcción sobresalen como escenarios especialmente inquietantes tanto para mujeres como para hombres. En cuanto al sitio donde ocurre más acoso, la calle encabeza la lista para las mujeres, con el 82,9 %, seguida del transporte público y Transmilenio, con el 72,3 %. Los episodios se concentran principalmente en la tarde y la mañana, momentos de desplazamiento habitual.

La Veeduría Distrital, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027, subrayó el tipo de conductas identificadas como acoso: miradas o gestos morbosos, comentarios sobre la apariencia física, palabras obscenas y sonidos sexuales como silbidos y besos al aire, son las más reportadas. Los hombres fueron reconocidos por el 96,8 % de las mujeres como los principales responsables de estas conductas. Sin embargo, la intervención ante el acoso es limitada: solo un 40,2 % de las mujeres y 34,7 % de los hombres encuestados intervinieron al presenciar un caso.

Un dato preocupante es el desconocimiento de las rutas de denuncia. El 73 % de las mujeres consultadas afirmó no saber dónde denunciar este tipo de comportamientos y apenas el 8,3 % había formalizado una denuncia. Además, la confianza en las instituciones encargadas de la atención varía: la Secretaría Distrital de la Mujer, la Línea 123 y las Casas de Igualdad de Oportunidades fueron las entidades que generaron mayor respaldo según cada grupo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipos de acoso sexual callejero son los más frecuentes en Bogotá?

Según la Veeduría Distrital, las conductas más habituales clasificadas como acoso sexual callejero incluyen miradas o gestos morbosos, silbidos, besos al aire, sonidos sexuales, comentarios sobre la apariencia física y palabras obscenas, siendo las miradas o gestos inadecuados la situación más reportada por las mujeres encuestadas.

¿Por qué hay bajo conocimiento sobre las rutas para denunciar acoso sexual callejero en Bogotá?

La encuesta de la Veeduría Distrital reveló que la mayoría de mujeres desconoce los mecanismos de denuncia disponibles, lo que se traduce en una baja proporción de casos formalmente reportados. Este desconocimiento limita la intervención estatal y resalta la necesidad de fortalecer la difusión de información sobre rutas de atención y denuncia, así como brindar mayor confianza institucional a las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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