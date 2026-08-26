Por: Portal Bogotá

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán impulsa la estrategia Conexión Social, cuyo objetivo principal es acercar la tecnología a los hogares más vulnerables de Bogotá. Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es la entrega de 9.700 computadores portátiles a familias beneficiarias del servicio de internet gratuito proporcionado por el Distrito, con el fin de potenciar el acceso a la educación, el emprendimiento y diversos servicios públicos, de acuerdo con información oficial suministrada por el Distrito Capital.

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El impacto de la entrega de estos equipos ya puede apreciarse en localidades como Rafael Uribe Uribe, donde Elizabeth Ordóñez, madre cuidadora, recibió un computador portátil para su hogar. Para su familia, este dispositivo representa una oportunidad inédita de aprovechar el internet gratuito en casa y permite que sus hijos puedan cumplir con sus tareas escolares y avanzar en procesos educativos desde la comodidad de su hogar, como destaca la propia administración distrital.

Casos similares se registran en Bosa, donde jóvenes como Anyelo Velandia, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y Cristian Martínez, quien inicia su formación tecnológica, consideran que la llegada de estos computadores favorece la continuidad y fortalecimiento de sus estudios, reflejando en ellos un apoyo para seguir formándose. Así, cada computador donado se convierte en una historia de esperanza y una herramienta concreta para que niños, adolescentes y adultos tengan mayores posibilidades de aprendizaje, acceso a trámites y aprovechamiento de la oferta de servicios institucionales.

Hasta el momento, la estrategia Conexión Social ha realizado más de 89.400 instalaciones de internet gratuito en hogares de estratos 1 y 2, usando como referencia la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), entre los puntos A1 y C9. El programa tiene cobertura en diversas localidades bogotanas tales como Kennedy, Suba, San Cristóbal, Los Mártires, Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Antonio Nariño, Tunjuelito, Santa Fe y Candelaria.

Para acceder a la entrega de computadores, los hogares deben ser beneficiarios activos del programa, diligenciar correctamente el formulario de postulación y realizar el registro a través de un único integrante mayor de edad. El propósito general de esta iniciativa reside en acortar la brecha digital y facilitar el acceso equitativo a herramientas tecnológicas, permitiendo que más ciudadanos puedan estudiar, emprender y conectarse con las oportunidades que ofrece el Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para recibir un computador del programa Conexión Social en Bogotá?

Los hogares interesados en recibir un computador a través de Conexión Social deben tener el servicio activo, diligenciar el formulario de postulación y asegurarse de que el registro sea efectuado por un integrante mayor de edad. Toda la información y el acceso al formulario están disponibles en el portal ciudadano dispuesto por Integración Social.

¿Qué es el Sisbén y cómo influye en la selección de beneficiarios del programa?

Sisbén significa Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales y es una herramienta utilizada para clasificar a los ciudadanos según su situación socioeconómica. En el caso de Conexión Social, solo los hogares ubicados entre los niveles A1 y C9, correspondientes a los estratos 1 y 2, pueden acceder al beneficio de internet gratuito y la entrega de computadores portátiles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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