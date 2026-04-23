David Murcia Guzmán, el creador de la intervenida captadora de dinero DMG, ha vuelto a sacudir el panorama judicial en Colombia. Semana reveló que la defensa de Murcia radicó una petición formal ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá para solicitar la libertad inmediata y la extinción de su condena de 30 años.

Sigue a PULZO en Discover

La estrategia de su defensa se basa en el “reconocimiento de sentencia extranjera”. Murcia argumenta que ya cumplió una condena de nueve años en Estados Unidos por lavado de activos, los mismos delitos por los que sigue recluido en la cárcel La Picota. Según el memorial, mantenerlo preso en Colombia violaría el principio constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, de acuerdo con la citada revista.

En sus constantes reclamaciones, Murcia Guzmán sostiene que ha sido víctima de una vulneración al debido proceso. En una carta enviada anteriormente al presidente Gustavo Petro, el cerebro de DMG pidió un “indulto humanitario”, recalcando que lleva casi dos décadas privado de la libertad, según el informe periodístico.

Murcia insiste en que el Estado colombiano no ha sido capaz de devolver el dinero a quienes tenían las famosas tarjetas prepagadas de su compañía. Además, asegura que ya cumplió las tres quintas partes de su pena y que sus actividades de estudio y trabajo dentro del penal deberían haberle otorgado ya la libertad condicional.

Pese a sus argumentos sobre que los depósitos eran “anticipos de compra” y no captación ilegal, la justicia colombiana lo mantiene bajo la condena máxima por lavado de activos y captación masiva.

Ahora, el juzgado de ejecución de penas deberá evaluar si los nueve años servidos en prisiones federales de Estados Unidos pueden ser descontados o dar por terminada su obligación con la justicia colombiana. Por ahora, el “cerebro” detrás del mayor escándalo de captación en la historia reciente del país permanece tras las rejas a la espera de un fallo que defina su futuro.