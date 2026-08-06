Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El expresidente Andrés Pastrana ha puesto sobre la mesa una polémica solicitud justo antes del final del mandato de Gustavo Petro: pidió al Senado negar el permiso para que el presidente saliente abandone el país durante el año siguiente a su periodo. De acuerdo con El Diario, Pastrana invocó el artículo 196 de la Constitución Política para sustentar su posición, argumentando que Petro debe permanecer en Colombia “hasta responder por los señalamientos relacionados con su elección, su entorno familiar y los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su Gobierno”.

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La petición no es una orden judicial ni implica una restricción migratoria inmediata. Según lo reseñado, el Congreso —y más específicamente el Senado— no ha tomado aún ninguna decisión al respecto y tampoco se ha emitido resolución por parte de otra autoridad que impida que Petro abandone el país tras dejar la Casa de Nariño. La solicitud fue dada a conocer en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del exmandatario, en un ambiente político ya caldeado por los debates finales del mandato actual.

El fundamento de Pastrana es el artículo 196, que distingue entre las obligaciones del presidente en ejercicio y del expresidente. Así, el artículo señala que mientras el presidente está en funciones, solo debe informar con antelación al Senado sobre cualquier viaje internacional, sin requerir su autorización. La Corte Constitucional ha precisado que esta notificación no es una petición de permiso, así que el Senado no puede impedir ese viaje si se cumplió el aviso.

Sin embargo, la regla cambia una vez el presidente deja el poder: desde ese momento y durante el año siguiente, el exmandatario debe pedir permiso al Senado para salir del país. Es decir, si Petro desea trasladarse al extranjero antes del 7 de agosto de 2027, necesitará del aval explícito de la corporación legislativa.

No obstante, esa exigencia constitucional no es, por sí sola, un castigo ni una prohibición definitiva. El Senado estudiará cada caso según la petición que reciba. Hasta ahora, las polémicas mencionadas por Pastrana no han sido resueltas en los estrados judiciales y, por lo tanto, la prohibición de viaje no se ha materializado.

La confrontación pública entre Pastrana y Petro tiene antecedentes: ambos han protagonizado cruces de señalamientos que han llegado incluso a disputas legales. En este contexto, el llamado al Senado también se entiende como un nuevo episodio de una larga disputa política. Petro, a su vez, ha dejado entrever su interés en viajar a Estados Unidos, aunque cualquier desplazamiento depende del trámite institucional y la autorización previa del Congreso.

Por ahora, el papel del Senado será definitivo, pues debe decidir sobre la viabilidad de cada solicitud de Petro una vez este formalice el requerimiento. Todo ello anticipa que las decisiones alrededor de los desplazamientos del exmandatario seguirán siendo centro de debate y parte del ambiente político postpresidencial.

¿Qué dice el artículo 196 de la Constitución Política sobre la salida del país de un expresidente?

El artículo 196 de la Constitución Política establece que, tras dejar la Presidencia, el exmandatario no puede salir del país durante el año siguiente sin el permiso previo del Senado. Durante el ejercicio del cargo, solo debe notificar previamente sus viajes internacionales, pero no requiere autorización.

¿El Senado puede negar a Gustavo Petro el permiso para salir de Colombia después de dejar la Presidencia?

Sí, según lo señalado en la información, el Senado tiene la facultad de conceder o rechazar el permiso solicitado por el expresidente para salir del país durante el año posterior al término del mandato. Esta decisión debe tomarse caso por caso y no representa una sanción automática contra Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.