Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La RedPRO, una red dedicada a agrupar catorce organizaciones regionales de desarrollo con presencia en veinte departamentos del país, lanzó una carta abierta al presidente Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, coincidiendo con el día de su posesión. El Tolima forma parte de esta red a través de la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT ProTolima). El principal objetivo del documento es proponerle al nuevo Gobierno una alianza para impulsar el trabajo desde los territorios, bajo la premisa de que la transformación nacional no depende únicamente de las decisiones tomadas en el centro del país.

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Esta carta fue divulgada bajo el título “La hora de las regiones”, retomando una frase emblemática del mandatario: "es el momento de las regiones". La comunicación está firmada por las organizaciones de desarrollo más representativas, que abarcan distintas áreas del país, como Antioquia, Bogotá, Santander, Barranquilla, Risaralda y Caldas, además de Tolima. El respaldo de RedPRO no es simbólico, pues reúne organizaciones independientes y no gremiales que agrupan a cerca de ochocientas empresas influyentes en Colombia. Esto le da un peso especial al documento, ya que demuestra la intención de una amplia alianza entre el sector privado y las regiones.

En lugar de presentar un listado de peticiones, la carta plantea una oferta de trabajo conjunto, posicionándose como una aliada estratégica del Gobierno nacional. Señala cinco áreas prioritarias donde ve posible avanzar de manera articulada: seguridad, fortalecimiento fiscal, sostenibilidad del sistema de salud, educación y el desarrollo económico de las regiones. De acuerdo con el texto, ninguno de estos desafíos puede resolverse únicamente desde una lógica centralista. Por su parte, la carta subraya que “cada territorio conoce mejor que nadie sus desafíos, fortalezas y oportunidades”, e invita a convertir esa diversidad en una fortaleza que permita acelerar los cambios pendientes.

El documento destaca la importancia de articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Cierra con un compromiso hacia la democracia, el Estado de derecho y el fortalecimiento institucional, y resalta que recuperar la confianza es clave para atraer inversión y fomentar el empleo. El mensaje final es tajante: "cuente con la RedPRO como una aliada estratégica". Queda en el aire, especialmente para el Tolima y sus organizaciones, cuánto de esa interlocución logrará traducirse en proyectos concretos para los territorios.

¿Qué propone la carta de RedPRO a Abelardo de la Espriella para el trabajo con las regiones?

RedPRO planteó al presidente una propuesta de alianza con las regiones, ofreciendo colaboración en cinco ejes: seguridad, fortalecimiento fiscal, sostenibilidad de la salud, educación y desarrollo económico, afirmando que ningún reto nacional puede ser resuelto solo desde el centro y que la diversidad territorial puede convertirse en ventaja.

¿Quiénes integran la RedPRO y cuál es su peso entre las organizaciones empresariales de Colombia?

RedPRO agrupa catorce organizaciones regionales no gremiales con presencia en veinte departamentos, entre ellas la ADT ProTolima. En conjunto, representan cerca de ochocientas de las empresas más importantes del país, otorgándole una posición relevante como interlocutora ante el Gobierno nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.