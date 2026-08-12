Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente debido al fuerte terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes pasado, marcando una jornada de profunda tristeza y solidaridad nacional. El presidente Abelardo De La Espriella oficializó la medida de tres días de duelo nacional, en un acto que refuerza el acompañamiento del Estado hacia las familias afectadas. La decisión quedó plasmada en un decreto firmado el 11 de agosto, donde el Gobierno Nacional expresa su pesar por la pérdida de cientos de vidas y su apoyo a quienes atraviesan el dolor causado por la tragedia.

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Durante este periodo de duelo, la bandera de Colombia ondea a media asta en todos los edificios públicos del país y en las embajadas y consulados colombianos alrededor del mundo. El decreto hace un llamado a honrar "a todas las personas fallecidas" y a atender a quienes sufren la pérdida de sus familiares. Esta decisión, de acuerdo con el documento oficial, enfatiza la importancia de expresar el respeto nacional y el sentimiento de apoyo colectivo frente al dolor compartido.

En cuanto al impacto del desastre, según la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales), citada en el decreto presidencial, 188 personas han perdido la vida y 1.677 han resultado heridas en varias ciudades del país. La tragedia ha golpeado con especial fuerza a Cali, donde se reportan 95 fallecidos y 997 heridos; Pereira, con 79 muertos y 278 lesionados; Quibdó, con nueve muertos y 116 heridos; y Manizales, con cinco fallecidos y 112 heridos. Las autoridades advierten que estas cifras pueden cambiar a medida que continúan las labores de rescate y se verifica el estado de las zonas más afectadas.

El Gobierno también declaró el desastre nacional, una medida que permite agilizar la movilización de recursos y coordinar acciones de atención a las comunidades afectadas, especialmente en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Actualmente, las autoridades y los organismos de socorro siguen trabajando arduamente para localizar a personas desaparecidas, mientras aumenta la llegada de ayuda humanitaria destinada a mitigar el impacto de la catástrofe.

Aunque el panorama es complicado y la incertidumbre crece en cada rincón colapsado, la esperanza permanece gracias a los esfuerzos continuos de los equipos de rescate y al apoyo incondicional de la sociedad colombiana hacia quienes más lo necesitan.

¿Cuáles son las cifras oficiales de víctimas y heridos tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con información citada en el decreto presidencial y suministrada por Asocapitales, el impacto del terremoto deja hasta el momento 188 personas fallecidas y 1.677 heridas en distintas ciudades, siendo Cali la más afectada. Las autoridades continúan actualizando estos datos según avanzan las labores de búsqueda y atención.

¿Qué implica la declaratoria de desastre nacional tras un terremoto?

La declaratoria de desastre nacional, según lo expuesto por el Gobierno en el decreto oficial, permite facilitar y agilizar la movilización de recursos económicos y humanos, así como la puesta en marcha de acciones específicas para atender a la población afectada en los departamentos más castigados por la emergencia, como Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.