Por: El Espectador

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Pereira la mañana del lunes 10 de agosto dejó escenas de angustia y solidaridad en la ciudad. Según los reportes de la Alcaldía de Pereira y de la asociación Asocapitales, el balance se mantiene en constante actualización: hasta la mañana del martes se reportaban entre 73 y 79 personas fallecidas, 37 desaparecidas, 15 atrapadas bajo los escombros y más de 85 heridas recibiendo atención médica. Estos datos, citados por El Espectador, dan cuenta de la gravedad del desastre, que además dejó sin servicios de energía y agua a buena parte de la ciudad y a cientos de familias durmiendo en la calle por temor a regresar a sus viviendas dañadas.

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En el corazón de Pereira, los esfuerzos de las brigadas de rescate se concentran en los escombros de un edificio de tres pisos que colapsó a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar. El operativo de búsqueda, documentado por reporteros de El Espectador, muestra cómo los rescatistas trabajan organizados en cuatro grupos, removiendo grandes fragmentos con grúas y colaborando con voluntarios que forman cadenas humanas para alejar los restos más pequeños. El silencio absoluto se impone a ratos, pues cualquier ruido podría significar una señal de vida. Un equipo liderado por Jacobo Forero, especialista en sonido, utiliza micrófonos de alta sensibilidad para captar algún indicio entre los escombros. Si bien en un momento hubo una señal alentadora, después de varios intentos no lograron confirmar la presencia de sobrevivientes.

El reto de buscar personas bajo las ruinas es extremo: los equipos no solo deben manejar toneladas de concreto, sino evitar daños adicionales como romper tuberías de gas o provocar derrumbes. Como enfatiza la revista UNAM Global, los primeros tres días después del sismo son una "carrera contra el tiempo" para encontrar sobrevivientes. Los esfuerzos no se limitan a las zonas residenciales; comerciantes intentan recuperar lo poco que quedó de sus negocios, como relata Luz Amanda, cuya hermana se salvó por no llegar a su local a tiempo. Otros, como Eliécer, relatan cómo deben cuidar a sus familiares heridos en casa ante la saturación de los centros médicos.

Las autoridades contabilizan hasta ahora 68 edificaciones completamente destruidas y 26 más con daños parciales, aunque la Alcaldía advierte que hay "cientos de viviendas afectadas" no registradas oficialmente. En ese contexto de destrucción, la comunidad presta su ayuda a los rescatistas y se aferra a la esperanza de salvar más vidas, mientras Pereira suspende sus tradicionales Fiestas de la Cosecha y concentra sus fuerzas en la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4?

De acuerdo con la información de El Espectador y fuentes oficiales como la Alcaldía de Pereira, la ciudad vive una situación crítica tras el sismo: decenas de muertos y heridos, múltiples personas desaparecidas y atrapadas, colapso total o parcial de decenas de edificaciones, y la interrupción de servicios básicos. Las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas, mientras muchas familias permanecen en la calle y la recuperación de la ciudad avanza lentamente.

¿Por qué las primeras 72 horas después de un terremoto son tan importantes para el rescate?

La revista UNAM Global de la Universidad Autónoma de México, citada en el artículo, explica que las primeras 72 horas tras un sismo representan una "carrera contra el tiempo" para la búsqueda de sobrevivientes. Durante este periodo, las probabilidades de encontrar personas con vida son considerablemente mayores, pues después comienzan a reducirse drásticamente debido a la falta de oxígeno, agua y las condiciones adversas bajo los escombros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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