Mientras miles de aficionados seguían el partido entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, varios ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de robos en el parqueadero de Plaza Claro, en el occidente de Bogotá.

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Según los afectados, los delincuentes habrían aprovechado que la mayoría de personas estaba concentrada viendo el encuentro para cometer los hurtos.

Los hechos fueron conocidos a través de denuncias recopiladas por Semana, medio que informó que varias personas reportaron la desaparición de pertenencias que habían dejado dentro de sus vehículos mientras observaban el compromiso de la ‘Tricolor’.

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Afectados denuncian robos en parqueadero de Plaza Claro

De acuerdo con los testimonios conocidos por Semana, los robos ocurrieron en el parqueadero del centro comercial Plaza Claro, ubicado sobre la carrera 68A con calle 24B, en Bogotá, y por lo menos 10 vehículos terminaron afectados.

Los denunciantes aseguraron que, al regresar a sus automóviles una vez terminó el partido entre Colombia y Suiza, encontraron que los carros no tenían retrovisores.

Según los afectados, la alta afluencia de público que llegó al centro comercial para ver la transmisión del encuentro habría facilitado el actuar de los delincuentes.

Piden revisar cámaras de seguridad

Tras lo ocurrido, varias de las víctimas solicitaron a la administración del centro comercial y a las autoridades revisar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer cómo ocurrieron los robos.

Los ciudadanos también hicieron un llamado para reforzar las medidas de vigilancia en los parqueaderos durante eventos de gran convocatoria, al considerar que este tipo de situaciones pueden repetirse cuando cientos de personas permanecen concentradas en un mismo lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas resultaron afectadas ni el monto de las pérdidas ocasionadas por este presunto robo masivo. Tampoco se ha confirmado si hay capturas relacionadas con el caso, mientras avanzan las verificaciones sobre las denuncias presentadas por los usuarios.

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