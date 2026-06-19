La sostenibilidad del sistema de salud colombiano volvió a ocupar un lugar central en el debate nacional durante la instalación del 32.º Foro de la Salud, que reunió en Cartagena a más de 2.000 representantes del sector. En la apertura del encuentro, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) insistió en la necesidad de rescatar financieramente el sistema, recuperar la confianza entre sus actores y corregir los aspectos que hoy dificultan su funcionamiento.

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El evento, que se desarrolló del 17 al 19 de junio en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, impulsó discusiones orientadas a la toma de decisiones frente a los desafíos que atraviesa la atención en salud en el país.

Durante su intervención, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que el sector enfrenta un escenario complejo, marcado tanto por factores nacionales como por riesgos globales. Entre ellos mencionó la confrontación geoeconómica, los conflictos entre Estados, el cambio climático, la polarización política y social y la desinformación impulsada por herramientas de inteligencia artificial.

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Según explicó el dirigente gremial, estos elementos aumentan la incertidumbre y plantean nuevos desafíos para el sistema de salud colombiano. Por ello, sostuvo que es necesario avanzar en soluciones que permitan fortalecer la atención de los más de 52 millones de habitantes del país.

La Andi también destacó la importancia económica del sector salud, al señalar que actividades relacionadas con esta industria representan más del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Además, recordó que en Colombia el sector aporta más de un millón de empleos y tiene un impacto que va más allá de la prestación de servicios médicos.

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En materia económica, Mac Master advirtió que el crecimiento del país cercano al 2 % resulta insuficiente para responder a las necesidades de bienestar y equidad de la población. A su juicio, una mayor dinámica económica permitiría afrontar con mejores herramientas los retos sociales que enfrenta Colombia.

Otro de los puntos abordados por la Andi durante este encuentro fue la necesidad de fortalecer las condiciones para atraer inversión. El gremio considera que el sector salud tiene potencial para convertirse en un motor de desarrollo, siempre que existan condiciones estables que favorezcan nuevas apuestas empresariales y permitan mantener su dinamismo.

Durante la presentación también se expusieron cifras que reflejan las dificultades actuales del sistema. Entre ellas se mencionó el cierre de 6.084 servicios de salud y el incremento de las peticiones, quejas y reclamos, las cuales superan el millón de registros.

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La entidad reiteró uno de los principales desafíos consiste en recuperar la confianza de ciudadanos, prestadores y demás actores del sistema. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia esquemas de contratación basados en resultados y modelos integrales para la gestión de casos, como parte de una estrategia orientada a mejorar la sostenibilidad y la calidad de la atención en salud.

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