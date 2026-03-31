Bruce Mac Master, presidente de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), informó que en Colombia se han perdido más de 500.000 empleos formales desde 2023, lo que evidencia un deterioro en la calidad del trabajo pese a las cifras oficiales que muestran una reducción del desempleo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Desempleo en Colombia toca mínimo histórico en 2026, pero la brecha de género sigue siendo un reto clave

De acuerdo con Forbes, el dirigente, existe una contradicción entre los datos del Dane (Departamento Nacional de Estadística) —que reportan mejoras en la ocupación— y los registros del sistema de seguridad social (PILA/UGPP), los cuales reflejan una disminución en el número de trabajadores formales.

Mac Master señaló que esta situación implica que muchas personas han salido del empleo formal y han migrado hacia la informalidad o el “rebusque”, generalmente con ingresos inferiores al salario mínimo, lo cual muestra la otra cara de la moneda en temas de empleabilidad.

Lee También

Además, destacó que más de la mitad de los trabajadores en el país se encuentran en condiciones informales, lo que pone en duda la sostenibilidad y calidad del crecimiento del empleo.

Finalmente, el líder gremial cuestionó la coherencia entre las distintas fuentes de información laboral y pidió explicaciones sobre estas diferencias, al considerar que los datos actuales podrían estar ocultando un problema estructural en el mercado laboral colombiano.

La UGPP reporta 12.844.462 cotizantes en febrero de 2024 y 12.972.258 en febrero de 2025; para septiembre de 2024 reporta 13.819.745; para abril de 2025 reporta 13.271.487

Esto solo indica una caída de más de 500.000 empleos formales en ese periodo, tal como aparece en la grafica… https://t.co/LHMAQpishr — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) March 31, 2026

¿Por qué hay diferencias entre cifras del Dane y las entregadas por la Andi?

Las diferencias entre las cifras del Dane y las presentadas por la Andi se deben principalmente a la forma en que cada entidad mide el empleo. El Dane calcula la ocupación a partir de encuestas a hogares, por lo que incluye tanto empleos formales como informales e incluso actividades de subsistencia. En ese sentido, reportó una tasa de desempleo del 9,2% en febrero y más de 24,1 millones de personas ocupadas.

Mientras tanto, el análisis del líder gremial se enfoca en los registros de empleo formal, que evidencian una caída de más de 500.000 puestos desde 2023. En cambio, la Andi basa sus datos en registros administrativos del sistema de seguridad social, que solo contabilizan a trabajadores con empleo formal.

Esto implica que una persona puede ser considerada “ocupada” por el Dane, aunque no tenga un contrato formal ni acceso a prestaciones, mientras que no aparecería en los registros analizados por la Andi. Por esta razón, es posible que las cifras oficiales muestren una mejora en el empleo total, al tiempo que los datos del sector empresarial evidencian una caída en el empleo formal, reflejando un aumento de la informalidad.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.