El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que desde 2023 se han perdido cerca de 500.000 empleos formales en Colombia, lo que refleja un deterioro en la calidad del mercado laboral.

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“La UGPP reporta 12.844.462 cotizantes en febrero de 2024 y 12.972.258 en febrero de 2025; para septiembre de 2024 reporta 13.819.745; para abril de 2025 reporta 13.271.487 Esto solo indica una caída de más de 500.000 empleos formales en ese periodo, tal como aparece en la grafica para los datos anuales”, detalló en X.

Según el dirigente, aunque la tasa de desempleo se ubicó en 9,2% en febrero de 2026 —la más baja para ese mes desde 2001—, muchas personas están encontrando trabajo principalmente en la informalidad o el “rebusque”, sin garantías laborales ni ingresos estables.

Mac Master criticó que, pese a que el Gobierno se presenta como defensor de los trabajadores, más de medio millón de personas han salido del empleo formal, quedando expuestas a condiciones precarias. Señaló que cerca del 80% de quienes están en la informalidad gana menos del salario mínimo.

El dirigente también cuestionó inconsistencias entre las cifras del Dane y las de la Ugpp sobre cotizantes al sistema de seguridad social, sugiriendo la necesidad de mayor claridad en los datos oficiales.

Por sectores, el más afectado fue el agro, con una pérdida de 363.000 empleos en el último año, seguido por transporte y construcción. Además, una parte importante de los nuevos empleos se concentró en el sector público, lo que evidencia debilidad en la generación de empleo privado.

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