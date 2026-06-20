A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el expresidente Juan Manuel Santos volvió a pronunciarse sobre el panorama político del país y dejó claro que no respalda a ninguno de los candidatos que disputan la Casa de Nariño.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que su interés está centrado en el bienestar del país y en el respeto por las instituciones democráticas, independientemente del resultado que arrojen las urnas.

“No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar. Mi único interés es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91″, expresó Santos en su cuenta de X.

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Las declaraciones surgieron en medio de versiones y especulaciones sobre su supuesto respaldo a Iván Cepeda en la recta final de la campaña, un momento en el que distintos sectores buscan atraer votantes indecisos antes de la jornada electoral.

Santos insistió en la implementación del Acuerdo de Paz

En su mensaje, el exjefe de Estado también se refirió al futuro del Acuerdo de Paz, firmado durante su administración con la extinta guerrilla de las FARC, y subrayó que su cumplimiento debe mantenerse al margen de los resultados electorales.

“La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, señaló.

Me he mantenido al margen de la política electoral como dije que lo haría. No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar. Mi único interés es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91 y que avancemos hacia un país más próspero, en paz y más… — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 20, 2026

Con estas palabras, Santos insistió en la necesidad de preservar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, especialmente aquellos relacionados con la construcción de paz y la reparación de las víctimas del conflicto armado.

El pronunciamiento del expresidente se conoce en una etapa decisiva de la contienda electoral, marcada por una fuerte polarización política y por llamados de distintos sectores a respetar los resultados que surjan de las urnas.

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