Una ciudadana colombiana que aseguró haber sido jurado de votación en Berlín, Alemania, señaló a través de redes sociales una presunta irregularidad detectada durante la jornada electoral, luego de que un votante advirtiera un aparente error en el tarjetón que le habían entregado.

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Según relató en un video que comenzó a circular en plataformas digitales, la situación se presentó cuando una persona regresó a la mesa electoral pocos segundos después de recibir el material para sufragar.

“Un votante se devuelve y nos dice: ‘Está malo, está malo’. Cuando nos mostró el tarjetón, resulta que tenía como candidato número uno a Iván Cepeda y como candidato número dos, en vez de Abelardo de la Espriella, aparecía Paloma Valencia con su fórmula presidencial”, afirmó la mujer.

La ciudadana explicó que, tras la alerta, los jurados revisaron el resto de los tarjetones disponibles en la mesa y encontraron otros ejemplares con la misma anomalía.

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“Empezamos a revisar todos los demás tarjetones que teníamos sobre la mesa y encontramos tres tarjetones más exactamente iguales”, señaló.

De acuerdo con su versión, el votante recibió un nuevo tarjetón para ejercer su derecho al voto y los documentos que presentaban inconsistencias fueron retirados de circulación de manera inmediata.

Sin embargo, la preocupación aumentó entre los integrantes de la mesa ante la posibilidad de que algunos ciudadanos ya hubieran sufragado utilizando uno de esos formularios.

La mujer indicó que al finalizar la jornada electoral y durante el proceso de verificación encontraron un caso que habría coincidido con esa situación.

“Efectivamente encontramos un solo tarjetón. Afortunadamente solo era uno, pero sí había una persona que había votado con uno de esos tarjetones”, aseguró.

La denunciante también manifestó su extrañeza por el hallazgo y pidió a otros jurados de votación mantenerse atentos durante la entrega del material electoral.

“Es muy extraño que hayamos encontrado cuatro tarjetones que estaban malos. Si usted está viendo este video y va a ser jurado de votación, por favor esté muy pendiente de este tipo de cosas y verifique los tarjetones antes de entregárselos a los votantes”, concluyó.

Hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales sobre el caso relatado en redes sociales ni sobre el origen de los presuntos errores mencionados por la ciudadana.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: