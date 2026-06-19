La jornada judicial en el norte de Bogotá inició con un altísimo flujo de tensión que quedó registrado en video. La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, arribó a las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de un fuerte operativo de seguridad, minutos antes de que el alto tribunal ordenara su privación transitoria de la libertad por el gigantesco entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El enfoque de su llegada, captado por las cámaras de los medios de comunicación, desveló la gravedad del escenario judicial que enfrenta la presidenta del partido Mais.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que una camioneta gris de alta gama se estaciona frente a la sede judicial. De inmediato, un robusto anillo de seguridad integrado por al menos cinco uniformados de la Policía Nacional —quienes vestían sus chalecos reflectivos amarillos institucionales— acordonó el perímetro para asegurar el descenso de la parlamentaria.

Peralta Epieyú bajó de la parte trasera del vehículo luciendo una llamativa manta de color fucsia encendido con bordados tradicionales y un imponente sombrero artesanal de ala ancha.

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El ingreso a la edificación se tornó caótico en cuestión de segundos. Los periodistas y camarógrafos rompieron el cerco buscando una declaración de la congresista, lanzando preguntas directas sobre su presunta responsabilidad en el desfalco de la UNGRD y cuestionando si pretendía evadir la acción de la justicia tras haber aplazado la citación en dos oportunidades anteriores.

Ante el asedio y los micrófonos que la rodeaban, los oficiales de la Policía tuvieron que armar un escudo humano para abrirle paso a la senadora, quien caminó a paso firme, sosteniéndose el sombrero con una mano y manteniendo el silencio ante los interrogantes de la prensa.

🔴 La senadora Martha Peralta llegó a la Corte Suprema de Justicia a seguir con la indagatoria frente a la magistrada Cristina Lombana, por el escándalo de la UNGRD. 🔹 La congresista pasó la noche detenida. Una decena de policías la llevó hasta la Sala de Instrucción. pic.twitter.com/yKAXTfCWe7 — La FM (@lafm) June 19, 2026

Poco después de este agitado ingreso, el despacho de la magistrada Cristina Lombana dictó la medida de retención provisional debido al riesgo de comparecencia detectado. Aunque inicialmente se contempló recluirla en las celdas de la Dijín, la Corte Suprema de Justicia determinó que la legisladora fuera trasladada bajo estricta custodia a su lugar de residencia. Desde allí, un esquema policial la conducirá nuevamente este viernes a las ocho de la mañana para reanudar la diligencia de indagatoria.

Antes de que se hiciera efectiva la restricción de su libertad, Martha Peralta aseguró ante los medios que este proceso obedece a una estrategia de “persecución política” en su contra por su rol en el partido de Gobierno. Sin embargo, enfatizó que su presentación ante el alto tribunal demuestra su total disposición a colaborar con los magistrados para aclarar el polémico malentendido.

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