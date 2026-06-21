Mientras que la campaña de Abelardo de la Espriella celebra los resultados de este domingo que le dieron —en el preconteo— la presidencia de la República, los seguidores de Iván Cepeda y Gustavo Petro no superan la tristeza.

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Fiel a su estilo, la senadora María Fernanda Cabal se burló de uno de los símbolos que ellos mismos movieron y volvieron viral en campaña: los dedos cruzados haciendo un corazón y como gesto de paz.

De hecho, horas después de conocerse los resultados, la senadora publicó un breve mensaje en el que se mofa de ese mismo símbolo.

Así lo escribió en sus redes:

Según la campaña de Iván Cepeda, esos dedos cruzados se convirtieron en su símbolo oficial y representan un corazón y el significado “Nos la jugamos por la vida”. Además, en un símbolo de campaña para proyectar, supuestamente, esperanza, unión y compromiso con la vida.

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