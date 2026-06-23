El escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial tuvo una pausa inesperada este martes. La Comisión Escrutadora Nacional decidió suspender la audiencia luego de que se presentara una reclamación relacionada con 30 mesas de votación en Bogotá, en las que se habrían detectado diferencias entre los formularios electorales.

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La novedad surgió mientras avanzaba la revisión de los resultados oficiales de las distintas regiones del país. La reclamación obligó a detener temporalmente la audiencia para estudiar la situación y determinar el procedimiento que deberá seguirse frente a las inconsistencias reportadas.

Antes de la suspensión, la Comisión alcanzó a dejar en firme los resultados correspondientes a los departamentos de La Guajira, Meta, Atlántico y Risaralda, territorios en los que no quedaron reclamaciones pendientes por resolver dentro del proceso de escrutinio.

Durante la jornada también se conoció que una reclamación relacionada con los resultados del Atlántico fue rechazada. La razón, según se informó en la audiencia, es que el recurso fue presentado fuera de los plazos establecidos por la normativa electoral, por lo que no pudo ser tenido en cuenta por las autoridades.

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La revisión de los resultados continúa siendo una de las etapas clave después de las elecciones presidenciales, pues es el mecanismo mediante el cual las autoridades verifican las actas y resuelven las reclamaciones que puedan surgir durante el conteo oficial.

Ahora, la atención se concentra en la continuación de la audiencia, que fue programada para este miércoles a partir de las 9:00 de la mañana en Corferias. Allí se espera que la Comisión Escrutadora Nacional retome el análisis de las reclamaciones pendientes y avance en la consolidación definitiva sobre el nuevo presidente de Colombia.

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