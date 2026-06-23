El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Christian Quiroz, explicó en rueda de prensa cómo se lleva a cabo el proceso de escrutinio de los votos depositados por los colombianos en el exterior y aclaró por qué no es posible efectuar un conteo físico voto a voto de esos sufragios en territorio nacional.

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Según indicó el funcionario, la Constitución y la legislación electoral establecen un procedimiento especial para este tipo de votación debido a las dificultades logísticas y los tiempos que implica trasladar el material electoral desde decenas de países hasta Colombia. Por esa razón, los resultados se consolidan a partir de los escrutinios hechos directamente en los consulados.

“La Constitución y la ley dice que no es posible hacer el conteo voto a voto de los votos en el exterior por el tiempo“, señaló Quiroz al referirse a las dudas que han surgido sobre la contabilización de esos sufragios durante el proceso electoral. El presidente del CNE precisó que la normativa vigente ordena que el resultado se construya con la recopilación de los datos obtenidos en los escrutinios adelantados por los cónsules.

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El magistrado agregó que el traslado físico de los votos no permitiría cumplir los plazos establecidos para la certificación de los resultados y la posesión presidencial, que será el 7 de agosto. “No se traen los votos porque es imposible que lleguen aquí antes de la posesión del presidente”, explicó Quiroz, quien insistió en que el mecanismo actual está contemplado expresamente en la ley electoral colombiana.

El reclamo de los votos del exterior surge desde la campaña de Iván Cepeda, quien aseguró que busca mantener una vigilancia activa de este conteo. “Esperamos del escrutinio de la votación internacional, que tiene un proceso más lento por la llegada de las valijas diplomáticas”, dijo en la mañana del 22 de junio.

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Por otra parte, Quiroz contó que aún no tiene una fecha definida para entregar los resultados finales del escrutinio de la segunda vuelta presidencial. Según explicó su presidente, el tiempo que tome la consolidación oficial dependerá directamente del número de reclamaciones e impugnaciones que sean presentadas durante las audiencias de escrutinio que se desarrollan en todo el país.

El funcionario del CNE señaló que la intención es culminar el proceso lo más rápido posible, pero advirtió que no es posible establecer con certeza cuándo se conocerán los resultados definitivos. “Puede ser hoy, puede ser mañana, pueden ser más de dos días dependiendo de cómo transcurra la audiencia”, indicó, al explicar que el avance del escrutinio está sujeto a la revisión de las reclamaciones que formulen las campañas y los distintos actores del proceso electoral.

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