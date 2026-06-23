del Congreso Anfictiónico de Panamá y en las sesiones de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el foco mediático de su viaje se desvió rápidamente hacia la política bilateral con Washington, luego de que se conocieran las declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno El presidente de la República, Gustavo Petro, arribó a Ciudad de Panamá la tarde del pasado lunes 22 de junio con el fin de cumplir una agenda relámpago de alta costura internacional. El mandatario participa en los actos conmemorativos del Bicentenario. Sin embargo, el foco mediático de su viaje se desvió rápidamente hacia la política bilateral con Washington, luego de que se conocieran las declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno sobre la eventual exclusión de Petro de la Lista OFAC, popularmente conocida en el continente como la ‘Lista Clinton’.

La noticia, que cayó como un bálsamo para el Ejecutivo en las semanas previas a la entrega del poder, fue revelada inicialmente por el congresista republicano en una entrevista para Noticias Caracol. Moreno señaló que es “posible y probable” que las autoridades norteamericanas levanten la medida contra el jefe de Estado colombiano, aunque aclaró de forma tajante que la decisión final dependerá de la evolución de las investigaciones vigentes. Según los cálculos del legislador, las próximas cinco semanas serán críticas para evaluar el material probatorio, calificando el avance del proceso como “muy bueno” y proyectando un veredicto definitivo por parte de las oficinas de control de activos en un plazo no mayor a mes y medio. Sigue a PULZO en Discover La respuesta del presidente colombiano no tardó en llegar a través de sus canales digitales oficiales. Desde suelo panameño, Petro reconoció el talante del parlamentario norteamericano, pero no desaprovechó la oportunidad para reiterar que su inclusión en dicho listado de sancionados siempre obedeció a motivaciones arbitrarias. “Reconozco las palabras del senador estadounidense Bernie Moreno por hablar de sacarme de la Lista OFAC en la que estoy injustamente”, apuntó el gobernante en su cuenta oficial de X, advirtiendo el enorme impacto que tiene esta ficha del ajedrez judicial: “Sé lo que significa eso no solo personal y familiarmente sino políticamente en estos tiempos”.

Más allá de su situación jurídica y familiar con los Estados Unidos, el mandatario aprovechó la concentración de delegados de la ONU, la OEA y de diversos gobiernos de América Latina para sentar las bases de lo que considera el camino que debe adoptar la región frente a las tensiones geopolíticas globales contemporáneas. Sus planteamientos se concentraron en tres grandes ejes de discusión:

Alianza por la descarbonización: Propuso estructurar una sociedad permanente con la Casa Blanca que no dependa de agendas ideológicas, sino de la explotación conjunta de las ventajas naturales de la región para liderar la transición hacia las energías limpias.

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Neutralidad comercial: advirtió que América Latina cometería un error histórico al tomar partido en la guerra de aranceles y comercio entre Estados Unidos y China, o al desgastar su capital político defendiendo la vigencia de los combustibles fósiles.

Giro al fenómeno migratorio: lanzó dardos contra las corrientes y discursos de corte antimigración de la derecha continental, asegurando que los muros y la fuerza no solucionarán los flujos humanos. “Las corrientes migratorias dependen de estos temas y no de la fuerza que se ejerza contra los migrantes. Debemos entendernos, como así lo intentamos hace 200 años”, argumentó.

Al cierre de su pronunciamiento, el mandatario saliente elevó el debate hacia los retos éticos y tecnológicos de la era moderna, señalando que la mayor amenaza para el tejido social no proviene de las fronteras físicas, sino del avance descontrolado de la tecnología en el entorno digital. Petro concluyó con una dura advertencia sobre el peligro que representa una “inteligencia artificial no regulada por un acuerdo público en una democracia global”, asegurando que esta dinámica diluye las fronteras entre la verdad y la mentira, amenazando el principio fundamental de la humanidad de conocer y comprender la realidad que la rodea.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.