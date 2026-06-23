Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

A poco más de 24 horas del cierre de las urnas en Colombia, el Gobierno nacional dio a conocer la hoja de vida de Felipe Harman en el portal de aspirantes de la Presidencia, un requisito previo dentro del proceso administrativo para que pueda asumir nuevamente la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que ya había dirigido antes de salir para participar en actividades políticas relacionadas con la campaña del proyecto de Iván Cepeda.

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Durante la jornada electoral conocida como el “Día D”, Harman tuvo a su cargo tareas de logística del Pacto Histórico orientadas a la coordinación del transporte y la movilización de votantes hacia sus respectivos puestos de votación.

Su posible retorno a la ANT se conoce después de su participación en esas actividades, lo que ha generado cuestionamientos desde sectores de oposición sobre el paso de funcionarios entre escenarios políticos y cargos dentro del Gobierno nacional.

El regreso de Harman a la Agencia Nacional de Tierras

Atención ¿Se acuerdan de Juan Felipe Harman? Hace apenas unos días dejó su cargo para salir a hacer política y campaña por el proyecto de Iván Cepeda. Hoy, como si nada hubiera pasado, aparece para regresar al alto Gobierno, otra vez la Agencia Nacional de Tierras. Así funciona… pic.twitter.com/yTWC4aGneU — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) June 22, 2026

El caso ha generado una discusión política alrededor de la participación de funcionarios en actividades electorales y su posterior retorno a cargos dentro del Estado. Mientras sectores críticos cuestionan este tipo de movimientos, el proceso de publicación de hojas de vida en el portal de aspirantes corresponde a una etapa administrativa contemplada para los nombramientos del Gobierno nacional.

Hasta el momento de la publicación de la información, no se conocían pronunciamientos adicionales de Felipe Harman o de la Agencia Nacional de Tierras frente a los cuestionamientos realizados.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.