Juan Felipe Harman presentó su renuncia a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para vincularse a partir del próximo sábado a la campaña presidencial de Iván Cepeda, según dio a conocer el periodista Ricardo Ospina.

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La salida de Harman se produce después de haber liderado la ANT, entidad clave en la ejecución de la reforma agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El que sería ahora exdirector de la ANT, según el periodista, se integrará al equipo de campaña de Cepeda en momentos en que el candidato busca fortalecer su estructura política de cara a la siguiente etapa electoral. La llegada de Harman se interpreta como un refuerzo estratégico debido a su experiencia administrativa y a su cercanía con sectores del progresismo.

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El director de la @AgenciaTierras @harmanfelipe renunció a su cargo para sumarse a partir del próximo sábado a la campaña presidencial de @IvanCepedaCast Vía @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) June 4, 2026

Sin embargo, su nombre también ha estado rodeado de controversias. Recientemente, la Procuraduría formuló cargos disciplinarios en su contra por presuntas irregularidades en el cumplimiento de una orden judicial relacionada con el predio La Camelia, durante su paso por la Alcaldía de Villavicencio. Según el organismo de control, Harman habría incurrido en actuaciones que ocasionaron demoras injustificadas en la ejecución de una decisión judicial.

Pese a esos cuestionamientos, Harman se mantuvo al frente de la Agencia Nacional de Tierras hasta anunciar su renuncia para asumir un papel activo en la campaña presidencial de Iván Cepeda, movimiento que añade una nueva ficha al tablero político de cara a las próximas semanas.

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