Durante el encuentro con alcaldes de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer que no limitará su despacho a la Casa de Nariño y que también ejercerá funciones de manera ocasional desde Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión la dio a conocer durante el empalme regional que adelantó en la capital antioqueña, donde explicó que esa ciudad tendrá un papel estratégico en su administración. Allí también funcionará la sede principal en Colombia del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Vea también: “No tengo ningún veto”: sorpresiva reacción de De la Espriella tras el pulso perdido en el Congreso

Además, Medellín albergará la sede de ProColombia y hará parte, junto con Cali y Barranquilla, de las ciudades alternas desde las que operará la Presidencia de la República. Con esta medida, el mandatario electo busca descentralizar parte de las actividades del Gobierno Nacional.

Lee También

Desde su empalme regional en Medellín, De la Espriella agregó que esa ciudad será la sede principal de Colombia como parte del Escudo de las Américas, iniciativa del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico. La capital antioqueña también albergará la sede de Procolombia… pic.twitter.com/STsthQSNRR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.