El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este martes el nombramiento del fraile dominico Ricardo Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), una de las entidades más importantes del país en materia de formación técnica y tecnológica.

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Según informó el equipo del mandatario electo, Torres Castro tendrá la responsabilidad de liderar una estrategia orientada a fortalecer la formación de los aprendices, modernizar la infraestructura física y tecnológica de la entidad, recuperar la confianza del sector productivo y ampliar los procesos de internacionalización del Sena.

Desde el Gobierno electo también señalaron que buscan convertir nuevamente al Sena en un actor clave para la productividad, la innovación y la movilidad social en Colombia.

La trayectoria de Ricardo Torres Castro

Ricardo Torres Castro nació en Tunja (Boyacá) y ha desarrollado buena parte de su carrera alrededor de la educación superior, la administración y el trabajo comunitario.

Es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, bachiller en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Administración, cuenta con un máster en Negocios Internacionales y Marketing Estratégico de la Universidad de Barcelona y adelanta estudios doctorales en Administración.

Entre los principales cargos que ha ocupado figuran la rectoría de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, la decanatura de Ciencias de la Salud de esa institución y la asesoría a la Dirección General del Centro Nacional de Memoria. Además, ha integrado juntas directivas de empresas privadas y ha participado en proyectos sociales, especialmente en el Catatumbo, donde desarrolló labores relacionadas con derechos humanos.

Los retos que tendrá al frente del Sena

Tras conocerse su designación, Ricardo Torres Castro aseguró que uno de sus principales objetivos será fortalecer el papel del Sena como herramienta para cerrar brechas sociales mediante la educación.

De acuerdo con sus declaraciones, impulsará un plan para modernizar la infraestructura física y tecnológica de la entidad, mejorar la relación con el sector empresarial y ampliar las oportunidades para los aprendices.

Asimismo, sostuvo que la formación técnica y tecnológica debe dejar de ser considerada una opción de menor categoría y convertirse en una apuesta para fortalecer la competitividad del país.

El gobierno de Abelardo De La Espriella ha manifestado que espera que el Sena tenga un papel central en las políticas de emprendimiento, formación para el trabajo y fortalecimiento empresarial durante el próximo cuatrienio.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.