Después de diez años de espera desde la firma del Acuerdo Final de Paz, Colombia tendrá Jurisdicción Agraria y Rural desde 2027, luego del fallo de la Corte Constitucional que respaldó una demanda impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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La decisión fue celebrada por la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y el el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Juan Felipe Harman, quienes defendieron ante el alto tribunal la urgencia de poner en marcha este modelo de justicia especializada para resolver conflictos sobre tierras, propiedad rural y producción agraria.

Asimismo, Harman aseguró que la decisión pone fin a una larga espera de las comunidades campesinas que buscan acceso efectivo a la justicia en asuntos rurales. También pidió a Cámara y Senado avanzar en las normas pendientes para garantizar el funcionamiento pleno de esta jurisdicción.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recordó que aún está pendiente la aprobación de la ley ordinaria que definirá el procedimiento especial agrario y pidió al Congreso acelerar su discusión. Según explicó, la sentencia C-099 del 22 de abril de 2026 exhortó al Legislativo a completar el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023.

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¿De qué se trata el falló sobre la jurisdicción agraria que aprobó la Corte Constitucional?

El fallo ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar las acciones necesarias para crear e implementar de forma progresiva juzgados y tribunales agrarios y rurales, que deberán entrar en operación a partir del próximo año.

La ANT explicó que desde 2025 presentó 13 demandas relacionadas con 15 procesos agrarios sobre cerca de 16.400 hectáreas, pero muchos expedientes seguían estancados por falta de jueces especializados y demoras en los trámites judiciales.

Actualmente, la entidad reportó cierres administrativos sobre más de 45.000 hectáreas y proyecta superar otras 60.000 durante lo que resta de 2026. Estos procesos son clave para avanzar en la meta de redistribución de tierras mediante el Fondo de Tierras.

La jurisdicción agraria fue creada con la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 03 de 2023. Su propósito es que jueces y magistrados especializados atiendan exclusivamente conflictos rurales, con criterios de celeridad, oralidad, presencia en territorio y protección de los sectores más vulnerables del campo.

Entre los asuntos que atenderá están disputas por propiedad, posesión, uso de predios, contratos agrarios, servidumbres, ocupaciones y decisiones administrativas relacionadas con tierras.

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Para el Gobierno nacional, esta herramienta también representa un paso decisivo en el cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de Paz, orientado a la Reforma Rural Integral y a la transformación del campo colombiano.

Con este fallo, el país queda más cerca de contar con una justicia enfocada en las necesidades rurales y en la solución rápida de conflictos históricos sobre la tierra.

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