Una deuda histórica de cuatro décadas con los habitantes de Cereté empezó a saldarse gracias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que recuperó terrenos clave en el departamento de Córdoba. Se trata de un acto de reparación para pescadores que enfrentaron amenazas, desplazamientos e incluso la muerte por defender su territorio. Este paso busca devolver la dignidad a quienes dependen del agua para subsistir.

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Los predios recuperados por la ANT suman 188 hectáreas ubicadas en la vereda Los Venados. Estos campos, conocidos como Lote 1 y Lote 2, atraviesan la ciénaga de Corralito pero estaban bajo el control de estructuras ilegales. De acuerdo con la entidad, los terrenos tenían nexos con red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, así como con su representante legal, Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’.

Juan Felipe Harman, director de la ANT, lideró el proceso de entrega de estos lotes a las asociaciones Asopissico, Asoparcer y Asoparcico, conformadas por familias que lo perdieron todo tras las inundaciones registradas en Córdoba.

Para el director Harman, “tras más de 40 años de disputas por el uso de este cuerpo de agua entre campesinos y pescadores, y luego del proceso de reglamentación y deslinde adelantado por la Agencia, hoy se logra recuperar el acceso a este espacio fundamental para la vida y el sustento de las comunidades rurales”, señaló.

En conjunto con el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Tierras dio inicio a la remoción de jarillones irregulares: unas barreras artificiales que impedían que el agua circulara de forma natural, provocando un daño ambiental que se trata de revertir de inmediato.

La ministra (e) de Ambiente Irene Vélez lideró con la agencia estas labores con maquinaria pesada en el Bajo Sinú. Estas acciones forman parte de la denominada “reforma rural anfibia”, y su objetivo principal consiste en que el río Sinú y la ciénaga de Corralito recuperen su conexión histórica para el beneficio de la fauna.

El deslinde y la reglamentación liderados por la ANT permitieron identificar con claridad los límites del cuerpo de agua. Este proceso técnico fue vital para terminar con las disputas que atormentaron a la región por 40 años. Ahora, la entidad pública garantiza que el acceso a este recurso vital sea público y no esté restringido por cercas ilegales.

Este logro cierra un ciclo de despojo y violencia mientras la maquinaria pesada habilita el jarillón norte para permitir la funcionalidad ecológica de la zona. Las familias cordobesas hoy cuentan con un nuevo comienzo que incluye tierra fértil para trabajar y agua limpia para vivir plenamente como una verdadera comunidad protegida por la Agencia Nacional de Tierras.

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