En las últimas horas, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, publicó en redes sociales su respuesta ante los señalamientos de Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), acerca de la entrega de predios a campesinos en la región.

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Según Harman, se han presentado serias dificultades que han impedido avanzar de manera efectiva en la implementación de la reforma agraria en el Valle del Cauca, pese a ser el territorio con mayor disponibilidad de predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“La falta de voluntad política y de articulación con la Gobernación y las autoridades locales continúa limitando la recuperación de predios ocupados indebidamente. Esta situación ha impedido avanzar con mayor celeridad en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas del departamento”, afirmó el director de la entidad.

Asimismo, Harman aseguró que desde la ANT se ha logrado formalizar y entregar menos de 5.000 hectáreas en el departamento, una cifra marginal frente al potencial existente: “Estamos hablando de entre 60.000 y 70.000 hectáreas que actualmente están en manos de la SAE, además de predios disponibles en el Fondo de Reparación. Es decir, el Valle del Cauca podría ser hoy el departamento líder en entrega de tierras en el país”.

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Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro respondió ante los señalamientos en redes sociales, y aseguró que el director Harman ha “faltado a la verdad” con el departamento al afirmar una falta de coordinación con la gobernación.

“Aquí hemos estado siempre dispuestos a trabajar de manera conjunta por la entrega de tierras y la Reforma Agraria”, afirmó la gobernadora en su publicación, y agregó que desde su entidad cuentan con un un Comité de Reforma Agraria activo, desde el que han solicitado en varias ocasiones una reunión sin obtener respuesta.

A pesar de los cuestionamientos, la gobernadora reiteró su disposición al diálogo con el director e insitió en la necesidad de lograr una articulación efectiva con el Gobierno Nacional para priorizar la entrega de tierras a las comunidades del departamento.

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