Puerto Boyacá, históricamente un botín de guerra en la época más cruda del paramilitarismo, ahora es la ‘Capital de la Reforma Agraria’ en la subregión Magdalena Medio.

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(Vea también: El 2027 marcará el inicio de los juzgados agrarios tras demanda del director de la ANT, Juan Felipe Harman)

El jefe de Estado, Gustavo Petro, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, encabezaron la entrega de 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas en Puerto Boyacá, en una zona históricamente afectada por el conflicto armado.

La jornada, incluyó la adjudicación de 49 predios a comunidades, en su mayoría víctimas de la violencia.

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Predios entregados en Puerto Boyacá estaban ligados a procesos judiciales

Según información oficial, varios de los terrenos adjudicados estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio o fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Algunos de estos predios habrían sido utilizados en el pasado para ocultar activos ilegales o estuvieron relacionados con dinámicas del conflicto en la región.

Reforma agraria avanza, según el Gobierno

Durante el evento, el presidente Petro aseguró que la política de tierras busca recuperar predios obtenidos de manera irregular y entregarlos a campesinos.

“La orden que he dado es seguir dándole prioridad a la recuperación de la tierra ilegalmente tomada por narcos, corruptos, la que es de baldíos, la que fue expropiada al campesinado, la que fue adquirida con dineros oscuros, para que la Agencia Nacional de Tierras, lo más rápido que pueda, se la entregue efectivamente al campesinado de Colombia”, dijo el mandatario.

Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, indicó que “ya son más de 19.000 hectáreas las que hemos entregado en Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Yondó, La Dorada, Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque, Puerto Salgar, además de este municipio donde hoy estamos: Puerto Boyacá. Todo esto es un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal y avanzar en la construcción de paz”.

Comunidades ven la entrega como oportunidad de reconstrucción

Representantes de las comunidades beneficiadas señalaron que estos predios permitirán reactivar la producción agrícola y recuperar sus proyectos de vida.

Las tierras serán destinadas a cultivos como arroz, ahuyama y otros alimentos, en una apuesta por fortalecer la economía rural.

Puerto Boyacá busca dejar atrás el conflicto

“Estamos inmensamente agradecidos con nuestro Gobierno Petro y nuestro director Harman, que nos han dado la oportunidad de impulsar la dignidad para nuestra comunidad, porque ahora tenemos el predio Los Alpes, donde vamos a cultivar arroz, ahuyama, patilla y otros alimentos”, se mostró satisfecha la representante legal de la Asociación Agropecuaria Emprendedores Isla El Jardín, Sandra Patricia Isaza.

Ese municipio ha sido uno de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia, donde la tierra jugó un papel clave en disputas armadas y economías ilegales.

Con esta entrega, el Gobierno busca avanzar en procesos de restitución, acceso a la tierra y construcción de paz en el Magdalena Medio.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.