Un hecho de violencia se registró en Soacha en la tarde reciente, luego de que un hombre, al parecer habitante de calle, atacara con arma blanca a varias personas en el barrio El Salitre, en la comuna 1. El caso ha causado preocupación entre los habitantes del sector por la forma en que ocurrió el ataque en plena vía pública.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con versiones preliminares, el agresor arremetió contra al menos tres personas en el sector de Ducales, dejando un saldo trágico. En uno de los hechos más graves, una de las víctimas sufrió una herida en el cuello que le causó la muerte en el lugar.

El ataque dejó una mujer fallecida y otra gravemente herida, quien fue trasladada a un centro médico para recibir atención. El hecho fue corroborado por el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, quien se pronunció públicamente sobre lo ocurrido.

Lee También

#SOACHA. Ciudadanos denuncia que este individuo habría apuñalado a tres personas en el sector de Ducales. Según información recibida; lamentablemente, una de las víctimas, al parecer, falleció tras recibir una herida mortal en el cuello. pic.twitter.com/5JgAkgzvCM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 24, 2026

“Lamento los hechos ocurridos en la comuna 1, barrio El Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”, señaló el mandatario local.

Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1, Barrio el Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el @HMGYSoacha Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente,… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) April 24, 2026

Lee También

El funcionario también destacó la rápida reacción de las autoridades frente a la emergencia, lo que permitió capturar al presunto responsable en poco tiempo. “La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la Policía y en proceso de judicialización por homicidio”, agregó.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y establecer si hay más víctimas o posibles hechos relacionados. El caso ha causado temor entre los residentes del sector, quienes piden mayor presencia policial para evitar nuevos episodios de violencia.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: