Un nuevo hecho de violencia se registró en el centro de Bogotá, donde una riña en vía pública terminó con la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años. El caso ocurrió en el sector de Santa Fe, en inmediaciones de la Calle 9 con Carrera 11, una zona de alta circulación.

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De acuerdo con versiones preliminares conocidas a través de reportes ciudadanos y difundidas por el medio Gatonoticias, la víctima —quien aún no ha sido identificada por las autoridades— se habría encontrado con un conocido en la vía pública. Tras un saludo inicial, ambos comenzaron a caminar juntos, pero minutos después se desató una discusión cuyas causas aún son materia de investigación.

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Testigos del hecho relataron que la discusión rápidamente pasó a la violencia física. Según estas versiones, los dos hombres habrían sacado armas blancas y protagonizado un enfrentamiento en plena calle.

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“Parecía una especie de baile, daban vueltas mientras se atacaban”, aseguró un testigo que presenció la escena, en declaraciones recogidas por el medio que difundió el caso.

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En medio del altercado, uno de los implicados, un joven de aproximadamente 25 años, habría atacado a la víctima con una puñalada en el pecho, comprometiendo uno de sus pulmones.

Tras la agresión, el presunto atacante huyó del lugar. Aunque el hombre herido intentó perseguirlo, metros más adelante se desplomó debido a la gravedad de la lesión.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial cercano, donde falleció horas después a causa de las heridas.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho y dar con el paradero del responsable. El caso se suma a los episodios de violencia registrados en esta zona de la capital, causando preocupación entre residentes y comerciantes.

Por ahora, los organismos judiciales trabajan en la recolección de pruebas, incluyendo testimonios y posibles registros en video, para reconstruir lo ocurrido.

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