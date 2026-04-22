Un caso rodeado de incertidumbre tiene consternados a los habitantes de Soacha, tras conocerse la muerte de Michael Andrés Moreno, de 33 años, quien había sido reportado como desaparecido desde hacía más de dos meses.

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De acuerdo con información conocida por el medio ‘Gatonoticias’, la historia comenzó cuando Moreno salió de su vivienda en el barrio San Mateo y nunca regresó. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una intensa búsqueda, recorriendo diferentes lugares y solicitando información sin obtener respuestas sobre su paradero.

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La incertidumbre y la angustia crecieron con el paso de los días, sin que existieran pistas claras sobre lo ocurrido.

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Ante la falta de resultados, uno de sus allegados decidió acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde recibió una noticia devastadora: el cuerpo de Michael Andrés Moreno se encontraba allí desde hacía aproximadamente dos meses.

El hecho ha causado cuestionamientos por parte de la familia, que asegura no haber sido notificada oportunamente sobre el hallazgo.

Según versiones preliminares citadas por ‘Gatonoticias’, el hombre habría sido encontrado sin vida en una zona boscosa del mismo sector de San Mateo, con varios impactos de arma de fuego. Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

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Familiares de la víctima han solicitado a las autoridades avanzar en las investigaciones para determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables, insistiendo en que Moreno no tenía conflictos conocidos.

El caso permanece bajo indagación, mientras la comunidad y los allegados del hombre esperan que se aclaren las circunstancias de este hecho que hoy deja más preguntas que respuestas.

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