La desaparición de Michael Smith Salazar Bustos, de 32 años, mantiene en alerta a sus familiares, quienes perdieron contacto con él en la madrugada del domingo 12 de abril, luego de salir de un establecimiento de entretenimiento para adultos en Soacha.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Encontraron a las siete personas que desaparecieron en Monserrate y serán atendidas)

De acuerdo con el relato que su hermano, dio a Pulzo, el hombre se encontraba en un bar del barrio San Humberto junto a dos conocidos. Sin embargo, las versiones entregadas por estas personas resultan contradictorias, lo que aumentó la preocupación sobre lo ocurrido esa noche.

Uno de los acompañantes aseguró que Salazar salió del lugar para atender un inconveniente y que incluso habría tomado una bicicleta prestada, mientras que el otro sostuvo que simplemente se fue hacia su casa a descansar. Estas diferencias en los relatos se convirtieron en un punto clave dentro de la búsqueda.

Lee También

El hombre alcanzó a enviar mensajes a su familia en los que indicaba que ya iba de camino a su vivienda, lo que constituye la última pista del desaparecido. Después de ese momento, no volvió a saberse de su paradero.

¿Qué le pudo pasar a Michael Salazar, desaparecido en Soacha?

Una de las pistas que más inquieta a la familia tiene que ver con lo que les informaron las autoridades sobre el establecimiento donde estuvo. Según su hermano, en ese lugar se investigaba un posible robo donde se usó escopolamina, lo que abre una nueva línea sobre las circunstancias en las que pudo desaparecer.

“Que la Fiscalía fue por un supuesto robo porque a unos ‘pelados’ los había escopolaminado en el lugar”, aseguró el hermano del desaparecido a Pulzo.

Los familiares emprendieron una búsqueda en hospitales y sedes de Medicina Legal en Bogotá y Soacha, sin obtener resultados. Mientras tanto, mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y piden ayuda para esclarecer lo sucedido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.