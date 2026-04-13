Las siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el cerro de Monserrate, en Bogotá, aparecieron con vida luego de permanecer cerca de 18 horas sin contacto, situación que generó un amplio operativo de búsqueda y preocupación entre familiares y autoridades.

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De acuerdo con los reportes entregados por organismos de emergencia y medios nacionales, el grupo había ascendido al cerro el domingo, pero con el paso de las horas se perdió toda comunicación, lo que llevó a activar protocolos de rescate en la zona montañosa. La desaparición encendió las alarmas debido a las condiciones climáticas y a la complejidad del terreno, especialmente durante la noche.

Según información conocida tras el hallazgo, las siete personas se habrían desorientado mientras recorrían senderos del cerro y terminaron alejándose de las rutas habituales utilizadas por turistas y deportistas. Esto dificultó su ubicación durante varias horas y obligó a desplegar unidades especializadas de búsqueda y rescate.

El operativo contó con la participación de Bomberos Bogotá, Defensa Civil, Policía y otros organismos de emergencia, que realizaron recorridos terrestres y monitoreo en distintos puntos del cerro. La prioridad era encontrarlos antes de que las bajas temperaturas y la falta de alimentos o hidratación agravaran su estado de salud.

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🚨 Atención | Las personas que estaban desaparecidas en el cerro de Monserrate ya se encuentran con las autoridades y reciben revisión médica tras más de 24 horas extraviadas 🙏🏽⛰️ pic.twitter.com/VYziSTfM07 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 13, 2026

#BOGOTÁ | Llegaron al Puesto de Mando Unificado (PMU) las siete personas que estaban desaparecidas en el cerro de Monserrate.

Serán valoradas por la Secretaría de Salud de Bogotá y hasta ahora dos personas serán trasladadas a un centro de salud.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Kn6xPDeVp1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 13, 2026

Imágenes de las 7 personas rescatadas en el cerro de Monserrate.

(Vía @DefensaCivilCo seccional Bogotá). pic.twitter.com/0UOvaUKNWZ — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 13, 2026

Finalmente, las autoridades confirmaron que el grupo fue encontrado en una zona del cerro distinta a la prevista inicialmente. Aunque estaban cansados y presentaban signos de agotamiento tras pasar la noche en la montaña, todos fueron hallados con vida y conscientes. Posteriormente, fueron trasladados para recibir valoración médica preventiva.

Las primeras evaluaciones indicaron que ninguno presentaba heridas graves, aunque sí cuadros de fatiga y deshidratación propios de la larga caminata y del tiempo que permanecieron sin asistencia. Tras el rescate, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a quienes visitan Monserrate para que utilicen únicamente senderos autorizados y avisen previamente sus recorridos, especialmente cuando realizan caminatas en grupo.

El caso generó gran atención en Bogotá debido a que Monserrate es uno de los destinos turísticos más visitados de la capital y, pese a su cercanía urbana, mantiene zonas boscosas que pueden representar riesgos para excursionistas sin experiencia o sin acompañamiento adecuado.

Las autoridades insistieron en la importancia de planear las caminatas, portar elementos básicos de seguridad, mantener comunicación activa y respetar los horarios permitidos de ascenso y descenso, con el fin de evitar situaciones similares que puedan poner en riesgo la vida de visitantes y obligar a complejos operativos de rescate.

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