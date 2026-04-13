Crece la preocupación en Bogotá por la desaparición de siete personas que subieron al cerro de Cerro de Monserrate y de quienes no se tiene rastro desde la mañana del domingo 12 de abril. En medio del operativo de búsqueda, familiares difundieron una fotografía en la que aparece el grupo completo minutos antes del ascenso, imagen que ahora se convirtió en pieza clave para identificar a los desaparecidos.

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En la fotografía se observa al profesor que acompañaba la caminata junto a los menores de edad y los jóvenes que decidieron subir al cerro como parte de una actividad grupal. Según relataron familiares, todos pertenecen a un mismo barrio y mantienen una relación cercana porque hacen parte de la junta de acción comunal del sector.

Uno de los padres de familia entregó detalles sobre las últimas horas antes de la desaparición. “Los niños salieron a las 5 de la mañana de la casa y a las 6 comenzaron el ascenso. La última comunicación que subieron a las redes fue a las 9:30 de la mañana”, explicó en Noticias RCN.

Cinco menores de edad entre los desaparecidos

El testimonio del familiar permitió conocer por primera vez las edades del grupo, ya que las autoridades aún no han revelado oficialmente sus identidades.

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Entre los siete desaparecidos hay dos adultos jóvenes:

un hombre de 22 años

una joven 25 años

Los otros cinco integrantes son menores de edad:

un joven de 16 años

un adolescente de 15 años

una adolescente de 14 años

su hermana de 10 años

otra menor de 9 años

El padre de uno de los jóvenes aseguró que para varios de ellos era la primera vez que realizaban el ascenso al cerro. “Es la primera vez que suben”, dijo, al tiempo que expresó la angustia que viven las familias mientras pasan las horas sin noticias.

Último contacto y ruta hacia las “Cascadas”

De acuerdo con el reporte entregado por organismos de emergencia, la última señal de vida del grupo ocurrió hacia las 11:00 de la mañana del domingo, cuando uno de ellos logró comunicarse con un familiar.

Según explicó el capitán Rodolfo Barrera, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, durante esa llamada indicaron que se encontraban cerca del templo y que se dirigían hacia un sector conocido como “Cascadas”, una zona menos transitada y con senderos no habilitados.

Desde ese momento se perdió completamente la comunicación.

Las autoridades creen que el grupo pudo desorientarse y terminar en áreas de vegetación densa o terrenos de difícil acceso ubicados hacia la zona norte del cerro.

Operativo de búsqueda con helicóptero y drones

La emergencia activó un amplio despliegue institucional liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá y organismos de socorro.

Entre los recursos utilizados se encuentran:

El helicóptero El Halcón , que realiza sobrevuelos constantes

, que realiza sobrevuelos constantes Drones con sensores térmicos para detectar calor corporal

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos

Personal de la Defensa Civil

Equipos especializados de rescate y búsqueda urbana

Las labores se han extendido durante más de 14 horas continuas, tanto por aire como por tierra.

Sin embargo, las condiciones climáticas han dificultado el rastreo. La baja temperatura, la neblina y la escasa visibilidad durante la noche y la madrugada han reducido las probabilidades de localización inmediata.

Angustia de las familias y llamado urgente

Mientras continúan los operativos, familiares mantienen la esperanza de que el grupo haya buscado refugio en alguna zona del cerro o se encuentre desorientado sin señal telefónica.

Las imágenes difundidas muestran a los jóvenes sonrientes antes del ascenso, lo que ha aumentado la movilización ciudadana en redes sociales para ayudar a identificarlos y compartir cualquier información que permita ubicarlos.

Las autoridades reiteraron el llamado a quienes visiten Monserrate o transiten por senderos cercanos a reportar cualquier pista que pueda ayudar en la búsqueda, mientras Bogotá permanece en alerta por la desaparición de los siete excursionistas, entre ellos cinco menores de edad.

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