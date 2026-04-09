La Alcaldía de Villagómez confirmó la aparición con vida del abogado Marino Andrés Ocampo Osorio, quien había sido reportado como desaparecido desde la madrugada del lunes 6 de abril.

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El funcionario, de 34 años y actual secretario de Hacienda del municipio, también es recordado por haber ejercido como alcalde encargado en Samaná. Su paradero era desconocido desde que salió en un vehículo Suzuki gris de placas KNS198, lo que causó preocupación entre familiares, colegas y autoridades.

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Según información oficial, Ocampo Osorio fue encontrado en la tarde del martes 7 de abril en Zipaquirá. El hallazgo se produjo hacia las 5:47 p. m., luego de que un ciudadano alertara a las autoridades tras verlo en evidente estado de desorientación.

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De acuerdo con el reporte de la administración municipal, el funcionario presentaba signos de confusión severa, lo que encendió las alertas sobre un posible hecho delictivo en su contra.

Las primeras versiones apuntan a que habría sido víctima de un robo mediante la administración de sustancias que afectaron su estado de conciencia, comprometiendo sus capacidades físicas.

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Testimonios recogidos por el medio RCN indican que, según su hermana, Ocampo Osorio fue hallado “hablando enredado” y aseguró que le habían robado todas sus pertenencias, incluido el vehículo en el que se movilizaba.

Aunque no se descarta que se trate de un caso de “paseo millonario”, las autoridades aún trabajan en reconstruir lo ocurrido durante el tiempo en que se perdió contacto con el funcionario.

Tras ser encontrado, el secretario de Hacienda fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación. Su familia informó que actualmente se encuentra estable.

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Entretanto, la Fiscalía General de la Nación y unidades de policía judicial adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y determinar con precisión la secuencia de lo ocurrido.

La Alcaldía de Villagómez agradeció el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades, destacando que la difusión del caso fue clave para lograr su rápida ubicación.

Por ahora, el proceso se mantiene bajo reserva, a la espera de que Ocampo Osorio pueda rendir declaración oficial una vez reciba el alta médica.

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