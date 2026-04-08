Marino Andrés Ocampo, secretario de Hacienda del municipio de Villagómez (Cundinamarca), fue hallado en Zipaquirá luego de haber estado desaparecido durante varias horas. El funcionario fue encontrado en estado de desorientación, luego de haber sido víctima de hurto y presuntamente drogado.

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El caso provocó preocupación luego de que se perdiera todo contacto con él en la madrugada del pasado lunes 6 de abril, lo que llevó a sus familiares y autoridades a reportar su desaparición. La incertidumbre sobre su paradero se mantuvo hasta que finalmente fue localizado por terceros que alertaron a las autoridades.

Según El Tiempo, Ocampo apareció en la tarde del martes 7 de abril sin su vehículo, un Suzuki de color gris (con placas KNS198) y sin sus pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de que fue víctima de un robo bajo la modalidad de uso de sustancias.

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El funcionario, de 34 años y también exalcalde de Samaná, no ha podido explicar lo ocurrido durante el tiempo en que estuvo desaparecido, debido a su estado de confusión.

¿Cómo está el secretario de Hacienda de Villagómez?

Después de ser encontrado, fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica mientras se evalúa su estado de salud. Las autoridades buscan establecer qué tipo de sustancia habría sido utilizada en el caso.

El hecho ha generado alarma en Cundinamarca, especialmente por tratarse de un funcionario público, y ha puesto en evidencia los riesgos asociados a este tipo de delitos en la región.

Por ahora, las autoridades adelantan la recolección de pruebas para reconstruir el recorrido del funcionario, ubicar su vehículo y dar con los responsables.

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