Crece la preocupación por la desaparición de Dayana Carolina Tovar Rodríguez, una mujer de 39 años que fue vista por última vez en Barranquilla. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la mujer salió de la urbanización Alameda del Río y desde entonces no se tiene rastro de su paradero.

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Según el reporte del Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la última vez que fue vista ocurrió hacia las 8:49 de la mañana del sábado 4 de abril, cuando aún se encontraba en ese sector del norte de la ciudad.

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Desde ese momento, familiares aseguran que no han logrado establecer contacto con ella, lo que ha incrementado la angustia y activado la búsqueda con apoyo de las autoridades.

La Fiscalía detalló que la mujer mide aproximadamente 1,58 metros, es de contextura gruesa, piel morena y tiene el cabello negro, largo y liso. Además, tiene ojos grandes color café oscuro, nariz recta y labios gruesos.

Al momento de su desaparición, vestía un ‘jean’ gris, camiseta negra y tenis negros con suela blanca. También llevaba un morral gris.

Mujer desaparecida estaría en Soledad, en estado vulnerable

La búsqueda tomó un giro en las últimas horas luego de que familiares recibieran un testimonio que apunta a un posible avistamiento en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con esa versión, una persona aseguró haber visto a una mujer con características similares a las de Dayana en inmediaciones del colegio Inem, deambulando por el sector.

El relato, según citó El Tiempo, indica que la mujer estaría desorientada e incluso sin ropa, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud y las condiciones en las que podría encontrarse.

Aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades, la familia decidió intensificar la búsqueda y ampliar el llamado a la comunidad para que ayude a verificar si se trata de ella.

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Autoridades verifican y familia pide ayuda urgente

Mientras avanza la investigación, el CTI de la Fiscalía adelanta las labores para confirmar la veracidad del presunto avistamiento y reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa activo y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir a ubicarla.

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