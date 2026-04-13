La angustia se toma las faldas del cerro de Monserrate este lunes 13 de abril. Ya son más de 18 horas las que cumplen desaparecidas siete personas —cinco de ellas menores de edad— tras perderse en los senderos del punto turístico más importante de Bogotá. Lo que inició como una ilusión para un grupo de amigos de barrio, se ha convertido en un operativo de rescate a gran escala que no da tregua.

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Los testimonios de los padres, entregados a Noticias RCN, reflejan la desesperación de no saber nada de sus hijos desde la mañana del domingo. “Es la primera vez que vienen, son un grupo de barrio, tienen una amistad por la Junta de Acción Comunal y es la primera vez que venían a Monserrate solos”, relató el padre de uno de los menores de 16 años.

El grupo está conformado por niños de entre 9 y 15 años, junto a dos adultos. Según una de las madres, sus hijas de 10 y 14 años estaban muy emocionadas por la excursión, ya que nunca habían visitado el cerro. “Me comuniqué como a las 9:00 a. m., me mandaron un video y unas fotos diciendo que ya iban subiendo, y desde ahí no tuve más contacto”, señaló la mujer.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto a la Defensa Civil y la Policía de Carabineros, ha centrado sus esfuerzos en una última comunicación recibida sobre las 11:00 de la mañana del domingo. En dicha llamada, uno de los excursionistas reportó que estaban cerca del templo y que se dirigían hacia un sector conocido como ‘Las Cascadas’.

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Desde ese momento, el rastro se perdió. El capitán Rodolfo Barrera, de Bomberos, explicó que el operativo ha incluido sobrevuelos con drones y cámaras térmicas durante toda la madrugada, pero hasta el momento los resultados son negativos.

A las 6:30 de la mañana de este lunes, las autoridades entregaron un balance que mantiene la esperanza, pero también la incertidumbre. “Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar con los drones”, señalaron desde la entidad.

El Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas (SART) continúa barriendo la zona, mientras unidades de las estaciones de Chapinero y Centro Histórico se despliegan por tierra en una carrera contra el tiempo y el clima de la capital. Se espera que en las próximas horas se logre establecer contacto con el grupo, que habría salido de sus hogares desde las 6:00 de la mañana del domingo.

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