Crece la preocupación por la desaparición de Sara Sofía Ricaurte Arango, una niña de 13 años cuyo paradero se desconoce desde la mañana del pasado 6 de abril, en la ciudad de Bogotá.

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De acuerdo con el relato de sus familiares, ese día la menor fue llevada por su padre al colegio Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, como lo hacía habitualmente. Sin embargo, al finalizar la jornada escolar, Sara Sofía nunca llegó al punto donde debía ser recogida por la ruta hacia su casa.

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Según explicó su madre, Sandra Milena Arango, la última vez que se tuvo información de la niña fue cuando salía de la institución educativa.

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“Su papá la deja en el colegio como todos los días, pero cuando la ruta pasó a recogerla, ella nunca llegó. Desde ese momento no sabemos nada de mi hija”, manifestó la mujer en un video difundido por familiares.

Fue precisamente el conductor de la ruta escolar quien alertó sobre la ausencia de la menor, lo que encendió las alarmas entre sus allegados.

Familiares aseguran que han intentado reconstruir los movimientos de la niña a través de cámaras de seguridad, pero se han encontrado con múltiples obstáculos. Según indicaron, los dispositivos ubicados en la parte frontal del colegio no estarían funcionando, mientras que en los registros de la zona posterior no aparece la menor.

Jade Tatiana Arias Arango, prima de Sara Sofía, señaló que el 8 de abril lograron revisar algunas grabaciones, pero sin resultados concluyentes. También intentaron acceder a cámaras de sectores cercanos, aunque estas no apuntan directamente hacia la institución.

Además, denunció demoras en la respuesta institucional. Indicó que la madre acudió a la Fiscalía General de la Nación el 7 de abril, donde fue entrevistada y le informaron que asumirían el caso, pero hasta el momento no han recibido nuevas comunicaciones.

🚨🇨🇴ATENCIÓN DESAPARECIDA Sara Sofía Ricaurte Arango, de 13 años, desapareció en Bogotá. Fue vista por última vez con la sudadera del colegio Enrique Olaya Herrera. Cualquier información, comuníquese a los números de la imagen. pic.twitter.com/2WP0JmPsmB — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) April 7, 2026

Otro aspecto que agrava la situación es que, según la familia, desde la desaparición han recibido llamadas extorsivas, lo que incrementa la angustia y la incertidumbre sobre el paradero de la menor.

Sara Sofía mide aproximadamente 1,40 metros y, al momento de su desaparición, vestía uniforme de sudadera.

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Las autoridades mantienen activa la búsqueda y solicitan a la ciudadanía cualquier información que permita dar con su ubicación. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse con la Fiscalía General de la Nación a las líneas 5803814 Ext. 31265 – 17710 o al celular 3506013006.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia insiste en un llamado urgente para que el caso no quede en el olvido y se intensifiquen las acciones que permitan encontrar a Sara Sofía lo antes posible.

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