Las autoridades de la capital colombiana se encuentran en máxima alerta tras reportarse la desaparición de un grupo familiar de siete personas en el cerro de Monserrate. Desde la tarde del domingo, organismos de socorro y la Policía Metropolitana desplegaron un robusto operativo que se ha extendido durante toda la madrugada de este lunes 13 de abril.

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La emergencia se activó aproximadamente a las 2:00 p. m. del domingo 12 de abril, completando ya más de 16 horas continuas de labores de rastreo. La búsqueda se concentra principalmente en la zona norte del cerro, un sector caracterizado por su vegetación densa y terrenos de difícil acceso.

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Para cubrir el área, las autoridades han dispuesto de:

Drones: se han realizado al menos seis sobrevuelos de reconocimiento en puntos críticos.

Helicóptero ‘Halcón’: la aeronave de la Policía patrulla el espacio aéreo para detectar señales térmicas o visuales.

Personal en tierra: unidades de los Bomberos de Bogotá (estaciones Chapinero y Centro Histórico), Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica y el Grupo Especializado de Rescate (GER).

Hacemos un balance del operativo de búsqueda de las 7 personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate, en donde hemos desplegado cuadrillas por tierra y haciendo sobrevuelos de drones con cámaras térmicas. Seguiremos trabajando hasta encontrar a los ciudadanos 🚒 pic.twitter.com/WxqFz58fBH — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 13, 2026

Según los reportes preliminares, la última vez que se tuvo noticia de los desaparecidos fue a las 11:00 a. m. del domingo, cuando un familiar logró establecer comunicación telefónica. Desde ese momento, el contacto se perdió por completo.

“Desde las horas de la tarde-noche hemos venido en la búsqueda de siete personas… Hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos y no contamos con un medio de comunicación directo”, explicó el capitán Rodolfo Barrera, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Aunque inicialmente se mencionó que el grupo podría estar cerca del Santuario de Monserrate, las labores se han desplazado hacia los Tanques del Silencio, un punto de referencia en la ruta que conecta con el Parque Nacional. Se presume que los ciudadanos pudieron desorientarse y terminar en senderos no habilitados.

Hasta el momento, las identidades y edades de las personas no han sido reveladas por las autoridades, quienes continúan el rastreo a pesar de las condiciones de baja visibilidad y la complejidad del terreno.

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