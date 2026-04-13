La desaparición de 7 personas (5 niños) en Monserrate en Bogotá provocó una alarma luego de que durante 21 horas se les perdió el rastro desde el pasado domingo 12 de abril, con la tranquilidad final de que aparecieron.

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Lo cierto es que, en medio de la preocupación de los padres de los menores de edad y la búsqueda exhaustiva por parte las autoridades, no pasó desapercibida la declaración de uno de los mayores de edad que estaban en el grupo de perdidos.

Sebastián Vélez sorprendió al describir el episodio de su desaparición por casi un día en los cerros de Monserrate (ver mapa) de una manera muy diferente a la alarma que se vivió entre los familiares pendientes de los jóvenes.

“Realmente fue una aventura, sería mentira decirles que no la disfrutamos. Obviamente nos asustamos también por nuestros papás, pero la gozamos”, aseguró en declaración replicada por Caracol Radio desde su cuenta de X.

Vélez sería el entrenador de la escuela de fútbol, integrante de la junta de acción comunal de Patio Bonito, que hizo parte de la actividad física en el sendero bogotano el domingo 12 de abril de 2026.

Wendy Rueda, la otra adulta desaparecida en el grupo, reconoció la confianza que recibieron por parte de los menores para salir adelante en medio de esa adversidad, en la que tenían bocadillos y agua para alimentarse.

“Ellos confiaron demasiado en nosotros como los líderes. Intentamos no derrumbarnos porque fue una prueba bastante difícil para nosotros, física y mental”, aseguró, en declaraciones replicadas por la cuenta de X de Caracol Radio.

#BOGOTÁ | Wendy Rueda es otra de los adultos que estuvo desaparecida en Monserrate y aseguró que fue una prueba dura. “Intentamos no derrumbarnos porque fue una prueba bastante difícil para nosotros”.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/ThHsRE3sVK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 13, 2026

Los desaparecidos recibieron atención por parte de las autoridades que, por medio de drones y helicópteros, dieron con el paradero en medio de la preocupación general.

¿Qué hacer si se pierde en Monserrate?

Perderse en el cerro de Monserrate es una situación de riesgo debido a la topografía quebrada y los cambios climáticos bruscos de Bogotá. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la regla fundamental es no abandonar los senderos autorizados.

De acuerdo con los protocolos de búsqueda y rescate de la Defensa Civil Colombiana y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las acciones inmediatas para garantizar su seguridad son:

Tranquilidad por seguridad: si una persona se desorienta en este ecosistema de cerros orientales durante 2026, debe mantener la calma para conservar energía y evitar accidentes por caídas en zonas de peñascos.

si una persona se desorienta en este ecosistema de cerros orientales durante 2026, debe mantener la calma para conservar energía y evitar accidentes por caídas en zonas de peñascos. Detenerse inmediatamente: no intentar seguir caminando si no se reconoce el camino. Moverse sin rumbo aumenta la distancia respecto a los puntos de control y dificulta el rastreo.

no intentar seguir caminando si no se reconoce el camino. Moverse sin rumbo aumenta la distancia respecto a los puntos de control y dificulta el rastreo. Comunicarse al 123: usar el teléfono móvil para llamar a la línea de emergencias. Proporcionar puntos de referencia visibles como antenas, quebradas o formaciones rocosas específicas.

usar el teléfono móvil para llamar a la línea de emergencias. Proporcionar puntos de referencia visibles como antenas, quebradas o formaciones rocosas específicas. Usar señales sonoras: si no se tiene señal telefónica, utilizar un silbato o gritar de forma intermitente para alertar a los guardabosques o patrullas de la Policía de Turismo.

si no se tiene señal telefónica, utilizar un silbato o gritar de forma intermitente para alertar a los guardabosques o patrullas de la Policía de Turismo. Mantenerse abrigado: el frío en la montaña puede causar hipotermia rápidamente. Buscar un lugar seco y evitar sentarse directamente sobre el suelo húmedo.

Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) enfatiza que nunca se debe intentar descender por las laderas o quebradas, ya que estas zonas presentan terrenos inestables.

La información oficial de la Policía Nacional recomienda siempre informar a familiares antes de iniciar el ascenso y respetar estrictamente los horarios de cierre del sendero peatonal.

¿Cómo reportar un desaparecido en Bogotá?

Reportar una desaparición en Bogotá es un proceso que requiere celeridad y precisión. Según la Fiscalía General de la Nación, no es necesario esperar 72 horas para iniciar el reporte; la búsqueda debe ser inmediata una vez se constate la ausencia inusual. El mecanismo principal en Colombia es el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), diseñado para activar a todas las autoridades y evitar riesgos mayores para la integridad de la persona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, para formalizar el reporte en este 2026, usted debe seguir estos pasos fundamentales:

Comuníquese a la Línea 123: Notifique la situación a la Policía Metropolitana de Bogotá para iniciar el rastreo en hospitales, estaciones de policía y el sistema de transporte.

Acuda a una URI o un SAU: Diríjase a una Unidad de Reacción Inmediata o un Sistema de Atención al Usuario de la Fiscalía para instaurar la denuncia formal.

Suministre datos detallados: Entregue una fotografía reciente, descripción de tatuajes, cicatrices, vestimenta y última ubicación conocida (señal de GPS o cámaras de seguridad).

Consulte a Medicina Legal: Verifique de manera constante el portal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para descartar ingresos por accidentes o causas desconocidas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo resalta que los familiares tienen derecho a recibir acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica gratuita durante todo el proceso. La información recolectada por la Personería de Bogotá subraya que la coordinación entre el Gaula y la Policía Judicial es vital para descartar posibles secuestros o desapariciones forzadas en zonas periféricas de la capital.

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