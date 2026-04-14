La familia de Michael Smith Salazar Bustos vive un drama por la desaparición de su ser querido en Soacha. El hombre cumple años este martes 14 de abril, pero no pudieron celebrarlo como se quería porque le perdieron el rastro desde la madrugada del pasado domingo.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Hombre murió al intentar defender a su hijo en medio de un robo: el agresor sería un menor de 14 años)

Según le contó a Pulzo el hermano del hombre de 32 años, su allegado encontraba en un establecimiento de entretenimiento para adultos del municipio ubicado al sur de Bogotá, exactamente en el barrio San Humberto. Allí se encontraba con dos amigos, quienes el familiar del desaparecido asegura que no eran tan cercanos.

El hermano de Salazar Bustos se dirigió al bar al que este mismo le comunicó que estaba, pero estaba cerrado una vez llegó allí. Ante eso, llegó a la Policía para describirles los hechos, pero lo que le dijeron las autoridades lo dejó preocupado.

Lee También

“Que la Fiscalía fue por un supuesto robo porque a unos ‘pelados’ los había escopolaminado en el lugar”, aseguró el hermano del desaparecido a Pulzo.

(Lea también: Angustia por la desaparición de niña de 13 años en Bogotá: esta es la última pista que se tiene)

Otra preocupante situación que reveló el familiar a este medio fue que logró hablar con los dos amigos de Michael Salazar que estuvieron con él aquella noche, pero sus versiones no coinciden. Por un lado, según la fuente, el desaparecido les dijo que debía salir a resolver un inconveniente y que le habían prestado una bicicleta en aquel bar.

“[Supuestamente] Iba a traer algo de donde un amigo y que al final lo señalaron de robarse la cicla”, agregó el hermano de Michael Smith en Pulzo.

No obstante, el segundo amigo le dijo que el hoy ausente no usó alguna bicicleta y que simplemente se fue del bar para ir a la casa a dormir. De hecho, el hermano contó que su ser querido le escribió durante esa misma madrugada a su madre que ya iba de camino a la casa; también charló con el padre de ambos y después de esos mensajes no se supieron más de él.

Finalmente, los seres queridos fueron a las sedes de Medicina Legal tanto de Soacha como de Bogotá, donde no estaba el cuerpo de su ser querido. También lo buscaron en varios hospitales y no hubo razón del hombre de 32 años, por lo que guardan la esperanza de hallarlo con vida.

Michael Smith Salazar Bustos vestía una camisa azul con el logo de Lacoste, un pantalón gris y unos zapatos blancos la última vez que fue visto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.