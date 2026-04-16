La familia de Tania Brigith Arciniegas Pachón ha vivido unos días dramáticos porque no sabe dónde está su ser querido. La menor de 14 años desapareció en Soacha desde el pasado 9 de abril y desde entonces se ha desconocido sobre su paradero.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Última pista de hombre que desapareció en sospechoso bar; amigos dan versiones confusas)

La menor cumple una semana sin saberse de su rastro y las autoridades ya desplegaron estrategias para que ella regrese sana y salva a su hogar. Se sabe que es sobrina de una mujer de servicios generales, quien está muy angustiada por la situación.

En caso de saber algo sobre Tania Brigith y dónde podría estar, puede comunicarse a la línea de la Policía de Infancia y Adolescencia de Soacha a través del número 3161299546.

(Lea también: Hombre desapareció luego de ir a festejar a sospechoso bar; está de cumpleaños este martes)

Situación con personas desaparecidas en Bogotá y Soacha

La desaparición de personas en Bogotá y municipios aledaños como Soacha sigue encendiendo alarmas. Aunque las cifras han mostrado leves variaciones, la capital continúa concentrando una parte significativa de estos casos, lo que deja en evidencia un problema estructural que va más allá de hechos aislados.

De acuerdo con datos de la Sijín y el Instituto de Medicina Legal, en lo corrido de 2025 se han reportado al menos 882 personas desaparecidas en Bogotá, lo que equivale al 42 % de los casos del país. Esta concentración convierte a la ciudad en el principal foco del fenómeno a nivel nacional.

Además, cifras recopiladas hasta finales de 2025 indican que, en los últimos cinco años, más de 14.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en la capital, y cerca del 50 % aún no han sido encontradas. En ese mismo periodo, más de 1.000 casos permanecían sin información sobre su paradero, lo que refleja la dificultad en los procesos de búsqueda.

¿Qué hacer si una persona desaparece?

Las autoridades insisten en que no es necesario esperar 72 horas para denunciar. Algunas recomendaciones clave son:

Acudir de inmediato a la Fiscalía o a la Policía para interponer la denuncia.

Contactar al Instituto de Medicina Legal para activar rutas de búsqueda.

Reunir información reciente: fotos, ropa que llevaba, contactos y lugares frecuentados.

Difundir el caso en redes sociales con datos verificados, evitando rumores.

¿Qué hacer si tiene información?

Comunicarse con la línea 123 o con la Policía Nacional.

Reportar datos a la Fiscalía General de la Nación.

Evitar divulgar información no confirmada que pueda entorpecer la investigación.

El aumento y persistencia de estos casos refleja una realidad compleja en Bogotá y su área metropolitana. Más allá de las cifras, el fenómeno deja miles de familias en incertidumbre, mientras expertos insisten en la necesidad de fortalecer la prevención, la respuesta institucional y la conciencia ciudadana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.