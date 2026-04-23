Un nuevo caso de violencia contra personal de seguridad de Transmilenio se registró en las últimas horas en Bogotá, luego de que un usuario que intentó ingresar sin pagar el pasaje atacara con unas tijeras a dos guardas en la estación Country Sur.

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El hecho ocurrió en la mañana del jueves 23 de abril, cuando el equipo de vigilancia realizaba labores habituales de control para evitar el ingreso irregular de pasajeros al sistema.

De acuerdo con la información entregada por Transmilenio, el altercado comenzó cuando el personal de seguridad le llamó la atención a un hombre que intentaba evadir el pago del pasaje.

“La persona evasora implicada intentó ingresar a la estación de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje, durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, lo que desató un altercado. En medio del control por parte del personal de vigilancia, el evasor agredió físicamente a uno de nuestros colaboradores”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

Según testigos y registros en video conocidos posteriormente, el hombre sacó unas tijeras, se envolvió una chaqueta en una de sus manos e inició la agresión contra los guardas que intentaban contener la situación.

Los funcionarios resultaron heridos en el rostro y las manos, mientras que el incidente generó momentos de tensión entre los usuarios que se encontraban dentro de la estación.

Tras el ataque, los dos trabajadores de seguridad fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica y valoración de sus lesiones.

El agresor también presentó algunas heridas y posteriormente fue capturado por las autoridades.

Transmilenio reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar comportamientos violentos dentro del sistema y respetar las normas de convivencia.

Preocupación por aumento de agresiones

Este no es un caso aislado. Según cifras recientes, en lo corrido de 2026 se han registrado más de 70 agresiones contra guardas de seguridad relacionadas con personas que evaden el pago del pasaje.

Desde el Concejo de Bogotá pidieron medidas urgentes para reforzar la seguridad del sistema. El concejal Juan David Quintero aseguró: “Hay que decirlo una vez más, los colados de Transmilenio son delincuentes, y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo. Esto demuestra una vez más, y por eso nuevamente le hacemos un llamado a la alcalde y a los Galán, para que blinde el sistema Transmilenio”.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras crece la preocupación por los hechos de violencia dentro del transporte público de la capital.

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