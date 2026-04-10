Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se aprobó la entrega de 126.000 hectáreas para tres resguardos indígenas en Guaviare, Nariño, Guainía y Vichada. El Gobierno Nacional, por medio de esta entidad, confirmó que la entrega de estos territorios beneficiará a más de 5.000 personas.

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El subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Rubiel Mazabuel, explicó este nuevo paso de la Reforma Agraria: “En nuestro Consejo Directivo número 128 aprobamos 126.000 hectáreas para tres resguardos indígenas: en San Juan de Minisiare, ubicado en Guainía y Vichada, por constitución; en El Itilla, Guaviare, y en Gran Sábalo, Nariño, por ampliación. Esto beneficia a 1.345 familias”.

Asimismo, la entidad mencionó que estas decisiones responden a solicitudes que las comunidades habían hecho hace más de 20 años, consolidando acciones sin precedentes en materia de acceso a tierras.

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¿Cómo se distribuirán las 126.000 hectáreas que entregará la ANT?

De acuerdo con la entidad, en la Amazonía se constituirá el resguardo San Juan de Minisiare, del pueblo Piapoco, con más de 33.000 hectáreas, favoreciendo a 28 familias en los municipios de Barrancominas y Cumaribo, además de fortalecer su permanencia en un territorio clave para la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía.

Por otro lado, el resguardo El Itilla, ubicado en el municipio de Calamar, se ampliará en más de 92.000 hectáreas, sumándose a un área previamente formalizada de 8.720 hectáreas, y beneficiará a 42 familias de pueblos indígenas de la familia Tukano Oriental.

El resguardo El Gran Sábalo sumará 174 nuevas hectáreas en Nariño, en un territorio en el que ya se han formalizado más de 56.000 hectáreas y que ha impactado positivamente a 1.275 familias del pueblo Awá, provenientes del Pacífico.

Uno de los objetivos de estas entregas es fortalecer el control territorial de las comunidades y así frenar la expansión de la frontera agropecuaria, además de consolidar procesos de restauración y conservación ambiental liderados por los pueblos indígenas a través de sus prácticas culturales y sistemas de conocimiento propios.

De igual manera, esto permitirá que los territorios reconocidos avancen en estrategias de monitoreo comunitario participativo y armonización con esquemas de conservación ambiental, garantizando la protección de la biodiversidad y el respeto por los pueblos que están en aislamiento voluntario en zonas de importancia ecológica.

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Con esta entrega, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman, continúa reafirmando su compromiso con la Reforma Agraria, además de cumplirles a las comunidades étnicas del país. Muestra de ello es que en estos tres años y medio de administración se han formalizado más de 1’330.000 hectáreas a más de 98.000 familias de comunidades indígenas y afrodescendientes.

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