El Pacto Histórico estuvo muy cerca de mantenerse en el poder con su candidato, Iván Cepeda, pero sufrió una dolorosa derrota por más de 200.000 votos de diferencia contra Abelardo de la Espriella. Alejandro Gaviria reconoció el triunfo del presidente electo en el preconteo, pero aseguró que ese resultado fue por un tiro al pie que se dio Gustavo Petro.

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Para el exministro del actual Gobierno, el mandatario pudo sacar provecho de varios índices a su favor. Sin embargo, culpó al jefe de Estado porque, según él, la personalidad de Petro y su forma de gobernar costaron la victoria del progresismo.

¿Qué tenía a favor Gustavo Petro para las elecciones, según Alejandro Gaviria?

El otrora ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos afirmó que Petro llegó en un momento ideal en lo político para relucir su imagen. Gaviria recalcó que el presidente recibía el mandato con tres choques que impactaron la economía nacional: pandemia de 2020, paro nacional de 2021 y la inflación cerca del 15 % en 2022.

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Con las afectaciones al bolsillo de los hogares colombianos, el exrector de la Universidad de los Andes explicó cuatro puntos que, según él, podían ayudar a la imagen de Petro y dejar una base sólida para que su proyecto ganara en la segunda vuelta.

Primero, destacó que el jefe de Estado se benefició de que la economía se recuperaba, evidenciado en bajas en la inflación y variabilidad en poder adquisitivo.

“La gente se sentía con más dinero, la pobreza subjetiva disminuyó de manera sustancial, incluso la gente comenzó a sentirse más segura. Habíamos tocado fondo y esa ola de recuperación arrastró la popularidad del presidente”, explicó Gaviria.

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Segundo, el exministro destacó la transición económica en el país, principalmente por la caída de desempleo luego de la pandemia. Tercero, agregó que Petro quedó bien parado con con un presupuesto público superior a 500 millones de pesos, el cual no se ha visto en los últimos mandatos. Con eso, el mandatario tenía una “gran capacidad discrecional” para definir dónde y cómo gastaba los recursos.

Por último, Gaviria aseguró que el presidente ha tenido a su favor los medios públicos (RTVC) para que favorecieran con diversos contenidos la imagen de Petro y de Iván Cepeda. Con todo eso, el exfuncionario insistió en que el propio mandatario causó la derrota

“Era casi imposible perder una elección, y Petro la perdió. Yo creo que eso dice casi todo de su gobierno y forma de gobernar… Hoy podemos decir que el estilo de gobierno y la figura del presidente Gustavo Petro lograron lo improbable: que perdieran una elección a pesar de tener absolutamente todo a su favor”.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.