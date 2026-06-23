Abelardo de la Espriella se comprometió durante la campaña a conformar un gabinete con expertos y gente idónea que vaya en línea con los compromisos que él fijó para darle un nuevo rumbo al país.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque dijo que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, será gran protagonista en su gobierno, también está evaluando algunos nombres con experiencia en la administración pública y con una gestión ejemplar.

Ese es el caso del exgobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, que de acuerdo con el diario La República, es uno de los que aparece en la lista de candidatos para ocupar un lugar en el gabinete del nuevo gobierno.

Según ese medio, aún no es claro cuál sería el rol que tendría ni si sería titular de una cartera o de una entidad de gran relevancia en el ejecutivo. Sin embargo, el presidente electo sí estaría evaluando la experiencia de García como gobernador.

Lee También

¿Quién es Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca?

El paso de García Bustos por la Gobernación de Cundinamarca marcó una etapa de consolidación política y desarrollo de proyectos de alto impacto regional. Llegó al cargo tras obtener una victoria contundente en los 116 municipios del departamento con el 55,69% de la votación bajo la coalición ‘Gran Cundinamarca’. Su administración tuvo el reto histórico de gobernar durante la pandemia del Covid-19, enfocando sus esfuerzos en la reactivación económica del agro y la infraestructura vial.

(Vea también: De la Espriella meterá a Colombia en el Escudo de las Américas; ¿qué es y cómo funciona?)

Trayectoria y experiencia en lo público

Nacido en Mosquera, Cundinamarca, el 5 de julio de 1982, García Bustos es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con una especialización en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes.

Antes de liderar el departamento, construyó su experiencia en el sector público principalmente desde el ámbito municipal:

Asesor en Zipaquirá: Trabajó en la Secretaría de Hacienda entre 2005 y 2007.

Trabajó en la Secretaría de Hacienda entre 2005 y 2007. Secretario de Gobierno en Mosquera: Ejerció este cargo de 2008 a 2010.

Ejerció este cargo de 2008 a 2010. Alcalde de Mosquera: Gobernó su municipio natal en el periodo 2012-2015, logrando altos índices de popularidad que posteriormente impulsaron su proyección a nivel departamental.

Gobernó su municipio natal en el periodo 2012-2015, logrando altos Jefe de Gabinete: Se desempeñó también como jefe de gabinete de la Gobernación durante el primer mandato de Jorge Emilio Rey.

Los logros más destacados de su gestión

La gestión de García Bustos bajo el lema “¡Región que Progresa!” fue reconocida al cierre de su periodo en diciembre de 2023 por la Asociación Colombia Líder, que lo eligió como el Mejor Gobernante del País en su categoría (departamentos con categorización 1 y 2). Entre sus principales hitos destacan:

Creación de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca

Fue el proyecto bandera de su administración. Diseñado bajo la premisa “Quien lo siembra es quien lo vende”, este modelo redujo la intermediación con ánimo de lucro en la cadena alimenticia. Permitió a miles de pequeños productores agrarios vender de forma directa a grandes centros de abastecimiento en Bogotá y otras ciudades, aumentando sus ganancias netas.

Integración regional: Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Durante su mandato, García Bustos, junto a la alcaldesa de Bogotá de ese periodo, articuló y puso en marcha la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Este esquema de asociatividad territorial se diseñó para coordinar megaproyectos de transporte masivo (como el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte), abastecimiento alimentario y seguridad en la sabana.

Financiación e Inversión Social

En materia de educación superior, lideró la implementación de programas de Matrícula Cero y auxilios de conectividad para estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. Asimismo, su mandato se caracterizó por un fuerte incremento en los índices de innovación y competitividad del Consejo Privado de Competitividad.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.