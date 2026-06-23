El presidente Gustavo Petro sorprendió con un extenso mensaje en el que habló del futuro político del país tras las elecciones y aseguró que comenzará el proceso de empalme con el nuevo Gobierno. En su pronunciamiento, el mandatario también dio señales de que se prepara para dejar atrás el protagonismo político que ha tenido durante los últimos años.

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“Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica“, escribió Petro en la parte final de su mensaje, una frase que rápidamente llamó la atención por tratarse de una de las referencias más explícitas que ha hecho sobre el cierre de su mandato y el papel que tendría una vez abandone la Casa de Nariño.

El jefe de Estado presentó el momento político actual como una etapa que exige acuerdos y diálogo entre sectores enfrentados. Según dijo, el país atraviesa un escenario de división que, a su juicio, recuerda algunos de los conflictos históricos que marcaron el nacimiento de la República.

Petro afirmó que no llevará a sus seguidores por el camino de la confrontación y reiteró que su compromiso sigue siendo con la paz. En ese sentido, pidió respeto por las reformas impulsadas durante su administración y planteó la necesidad de construir consensos para evitar nuevos episodios de violencia política.

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Dentro de su reflexión también hizo referencias a la situación internacional, mencionó al presidente estadounidense Donald Trump y sostuvo que es momento de que distintos sectores vuelvan a sentarse a conversar. “Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar”, escribió.

El mandatario señaló que, tras lo que describió como un escenario de “empate“, corresponde abrir espacios de entendimiento para estabilizar al país y evitar una escalada de tensiones. Además, insistió en que su Gobierno deja avances que, según él, deberían mantenerse durante la próxima administración.

Aunque no entregó detalles sobre fechas, equipos o mecanismos específicos para el empalme, sus declaraciones se interpretan como el primer anuncio formal de transición hacia el Gobierno que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

Cabe mencionar que por su parte, Abelardo de la Espriella ha dejado en claro que no haría empalme con el Gobierno actual debido a sus diferencias y que por el contrario, optará por hacer una auditoría a la gestión actual. Ante las palabras del actual mandatario aún no hay un pronunciamiento por parte de De la Espriella.

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