Cuando Abelardo de la Espriella llegue a la Presidencia el 7 de agosto, enfrentará un sector energético marcado por la caída de reservas de petróleo y gas, retrasos en infraestructura eléctrica y riesgos de desabastecimiento.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos recientes, citados por El Tiempo, las reservas de gas de Colombia se redujeron 16,8 % al cierre de 2025 y solo alcanzarían para 5,9 años, mientras que las reservas de petróleo bajaron a 2.020 millones de barriles, con una vida útil estimada de 7,4 años.

Ante este panorama, el presidente electo propone un giro en la política energética para recuperar la producción y fortalecer la seguridad energética, añade ese medio.

Su estrategia incluye nuevas subastas para garantizar generación eléctrica, modernización de redes y medidas para evitar déficits proyectados entre 2026 y 2027, resalta ese diario.

Lee También

Uno de los focos será la región Caribe, donde busca reducir de forma permanente las tarifas eléctricas mediante mejoras en infraestructura, reducción de pérdidas y atracción de inversión en energías renovables como solar y eólica.

En hidrocarburos, plantea reactivar la exploración y producción con nuevos contratos y fortalecer a Ecopetrol, utilizando el gas como combustible de transición.

También propone financiar energías limpias con ingresos petroleros y avanzar en tecnologías como biomasa, geotermia, biocombustibles e incluso evaluar la energía nuclear.

Sobre el fracking, plantea pilotos controlados con estrictas condiciones ambientales y participación comunitaria.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.